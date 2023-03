Publiekslieveling Jaune viert tien jaar als street artist met expo op The Crystal Ship in Oostende

De vuilnismannetjes van street artist Jaune krijgen een tweede leven met een overzichtsexpo in een pop-upstore in de Christinastraat. Voor de Brusselse artiest is het zijn eerste tentoonstelling in België. Daarmee viert hij zijn 10-jarig kunstenaarschap. Jaune is al voor de vijfde keer te gast op The Crystal Ship en het is dan ook geen toeval dat de expo samenvalt met de lancering van de nieuwe werken voor het straatkunstfestival in de paasvakantie.

‘Jaune’ is het pseudoniem van Jonathan Pauwels. De Brusselaar was actief als vuilnisman en is sinds tien jaar kunstenaar. Zijn handelsmerk: kleine en kleurrijke figuren die hij als street art aanbrengt op gevels en muren. In de badstad zijn zo al honderden mannetjes te zien. Ze zijn inmiddels de mascottes van The Crystal Ship, dat tijdens deze paasvakantie neerstrijkt in Oostende. “Uiteraard ben ik blij dat ze erg populair zijn”, zegt Jaune. “Er zijn meerdere redenen waarom mensen zo positief reageren. Enerzijds is er de grootte, vergelijkbaar met de afmetingen van een Action Man of Barbiepop. Ze doen ons terugdenken aan de kindertijd waar een kartonnen doos al snel werd omgetoverd in een auto. Dat is ook zo met het straatmeubilair waar de figuurtjes op verschijnen. Ik zie in een elektriciteitskast al meteen een decor voor de figuren.” Naast de fluomannetjes creëerde hij ook militairen en politiemannetjes. Op de muur naast het casino staan ook figuurtjes in burgerkledij, maar in het werk van Jaune vormen ze de uitzondering.

Elke wijk

Jaune is aan zijn vijfde deelname toe en bewerkte al 85 muren, vaak met meerdere figuurtjes. “Er zijn zoveel muren omdat ik aan bijna elke editie van The Crystal Ship deelnam. Meestal ga ik eenmalig naar een stad, maar in Oostende heb ik in elke wijk geschilderd. Als ik ergens passeer, dan herken ik de straten en muren meteen.” Dit jaar zal hij 22 interventies doen. “Ik heb geen voorbereiding nodig want al mijn figuren zijn vooraf al klaar. Ik werk met sjablonen en laat me inspireren door de gevel, kast of muur. Ik improviseer en maak het werk als combinatie van één of meerdere personages met de aanwezige elementen zoals een steen of kraak in de muur.” Jaune heeft meer dan 200 personages, waardoor hij onbeperkte mogelijkheden heeft.

Brusselse vrienden

“Ik nam al deel aan groepstentoonstellingen in Amsterdam, Los Angeles en Montreal”, zegt hij. Om zijn 10 jaar kunstenaarschap te vieren is er zijn eerste expo in ons land. “Het is leuk dat de expo in Oostende is. In Brussel was ook tof geweest, omdat het centraler ligt. Mijn vrienden uit Brussel en Wallonië zullen iets verder moeten reizen om mijn werk te zien”, lacht Jaune. “Maar ik ben blij dat mijn eerste expo hier is, want in Oostende begon het allemaal voor mij. Het is ook de plaats waar de meeste figuren te zien zijn. Toen het idee van The Crystal Ship voor de expo kwam, heb ik niet getwijfeld. Het was een gelukkig toeval. Dit was een goede gelegenheid voor een ‘verjaardagshow’ en een retrospectieve over mijn werk.”

220 figuren te koop

“Van elk figuurtje dat ik maakte, is hier een exemplaar aanwezig. Het zijn voornamelijk fluomannetjes, maar ook enkele agenten, militairen of obers. Op de dagen dat ik niet aan het werk ben, zal ik wel in de galerie zijn.” De gestencilde figuurtjes werden aangebracht op gefiguurzaagd hout en zijn gesigneerd. “Ik ben hier enkele maanden mee bezig geweest en dit is, als artiest, een bron van inkomsten. Ik probeer democratische prijzen te hanteren omdat het belangrijk is dat het toegankelijk is voor een breed publiek.” Er zijn kleine sjablonen aan 200 euro, de meeste figuurtjes kosten 350 euro. Het duurste stuk staat aan 1.500 euro. Dat is niet heel duur voor kunst en het blijft toegankelijk.” Hij wil nog terugkeren: “Ik heb een fijn contact met de organisatie. Ze leggen geen druk en er is een goede sfeer. Ik heb hier vrienden en kom in contact met andere artiesten. Ik voel me echt thuis in Oostende en wil graag de volgende jaren terugkeren”, besluit hij.

De expo is geopend van 1 tot 16 april in de Christinastraat 47, van dinsdag tot zondag, doorlopend van 12 tot 18 uur.