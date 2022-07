Project Message in a Bottle van Carla Metsch nadert voltooiing

Sedert maart 2021 werken Carla Metsch haar partner Freddy Coucke aan een monumentaal werk, Message in a Bottle. Het was kunstkring ARTslag die Carla vroeg om een groot werk te maken dat in kunstpark De Persepit in Wenduine zou worden neergezet. “Wie nieuwsgierig is naar wat wij doen, is zeker welkom voor een babbel en eventueel een drankje. We zijn dagelijks te vinden in de Persepit in Wenduine”, nodigen Carla en Freddy uit.

Het is een megagrote fles geworden, waarin meer dan 1.000 flessen, allemaal recuperatie, zijn verwerkt. “We naderen het einde. Message in a Bottle zal in september af zijn”, zegt Carla. “We zitten nu op 4,5 meter hoogte. Nog een halve meter te gaan.”

Als lid van ARTslag kreeg Carla Metsch de vraag om een groot werk voor het kunstplatform te maken. Dat zou een permanente plaats krijgen in de Persepit, een plek in de duinen waar al enkele grote werken staan. “Ik twijfelde, want het is niet zomaar een werkstukje. Maar mijn partner Freddy kon mij overtuigen om het te doen. Hij was zelf meteen in vuur en vlam om te helpen”, lacht Carla.

Einde in zicht

Message in a Bottle zal duizenden uren werk hebben geëist. “We zijn er aan begonnen in mijn atelier in de Redinnestraat. Eerst werd de benedenverdieping gemaakt. Op 2 juni 2021 verhuisde de basis met behulp van een kraan naar de Persepit in Wenduine. De hoogte was dan ongeveer 80 cm. We naderen nu stilaan het einde”, lacht Carla.

Het werk heeft al veel denkwerk en zweet gekost. “Er komt heel veel vakkennis bij kijken om het geheel stabiel te houden. Gelukkig is daar dan Freddy die vroeger aannemer was en op de hoogte is. De fles heeft zo de stormen van de winter kunnen doorstaan. We zijn wel vaak moeten uitrukken om de omkadering te herstellen, maar de fles heeft nooit bewogen, hoewel de sterke winden vaak uit het zeegat kwamen.”

Dit is het werk van twee vitale veteranen

Vorig jaar werkten Carla en Freddy tot begin november aan de fles in de Persepit. Dan volgde het maken van nieuwe segmenten in het atelier. Sedert enkele maanden is het koppel weer elke dat aan de slag in Wenduine. “We rijden daarvoor dagelijks 40 kilometer, nemen drank en eten mee en veel goede moed om verder te doen. Gelukkig zijn we allebei nog heel fit. Dit is het werk van twee vitale veteranen”, lacht Carla.

Momenteel zijn Carla en Freddy aan de rondingen van de fles bezig, om dan de hals te maken en er als sluitstuk een grote fles op de zetten. Dan volgt nog het voegwerk en de opkuis. “Daarna kan Message in a Bottle eindelijk worden neergelegd. Dat zal gebeuren tegen de wand van de duin”, aldus Carla en Freddy die weten dat dit nog een hels werk zal worden.

Welkom

“Wie nieuwsgierig is naar wat wij doen, is zeker welkom voor een babbel en eventueel een drankje. We zijn dagelijks te vinden in de Persepit in Wenduine”, nodigen Carla en Freddy uit.

(LIN/ Foto LIN)