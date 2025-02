Project Luchtpijp sluit af met tentoonstelling rond fijnstof: Stel je kandidaat

Ben je ook begaan met de kwaliteit van de lucht die we inademen? Beeldende kunstenaars die in Groot-Kortrijk wonen kunnen deelnemen aan een tentoonstelling in november 2025 met als thema fijnstof en de invloed ervan op de gezondheid. Dit ter afsluiting van het project Luchtpijp waarbij burgerwetenschappers zelf fijnstof maten.

In samenwerking met beweging.net en CM Gezonde Buurt hebben 25 vrijwilligers in Kortrijk, gedurende twee jaar, dagelijks tal van meetgegevens verzameld via hun eigen fijnstofmeettoestellen. De metingen kan je volgen op www.luchtpijp.be.

Bij het afsluiten van het project in november 2025 wordt in het Kunsthuis De Pestel, in de Sionstraat in Kortrijk, een tentoonstelling opgezet met een aantal uitgekozen kunstwerken uit diverse disciplines die het thema op een originele, frisse en relevante manier in de kijker stellen.

“Deze tentoonstelling biedt een unieke gelegenheid om uw werk, met een duidelijke link naar het thema fijnstof, te presenteren aan een breed publiek van kunstliefhebbers en ook aan ons ruime netwerk”, zegt curator Frank De Pestel. Er gaat een infomoment door op 11 maart om 19.30 uur in CM Kantoor aan de Veemarkt.

Via deze link stel je je kandidaat voor de tentoonstelling. De deadline om deel te nemen is 15 april. De kunstwerken worden geselecteerd op 4, 8 en 18 oktober, telkens tussen 14 en 17 uur, in het kunsthuis zelf door Frank De Pestel en mensen van de werkgroep. “Voor eind april krijg je antwoord of je bij de kandidaten bent of niet. Indien bij de kandidaten, is het belangrijk dat u op één van de selectiemomenten kan langskomen om uw kunstwerk te presenteren.”

De vernissage gaat door op donderdag 6 november. Vervolgens is de expositie vrij toegankelijk op 8, 15, 22 en 29 november van 14 tot 18 uur. Voor verdere vragen, kan je mailen naar fijnstof.kortrijk@cm.be.