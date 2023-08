Proeven van kunst in Roeselare tijdens Kunstzomer Leiestreek

Tot 3 september kan je in de Rodenbachstad een extra portie cultuur opsnuiven tijdens Kunstzomer 2023. Op vier unieke locaties kan je kunstwerken ontdekken van verschillende West-Vlaamse kunstenaars.

Al vijftien jaar lang kan je dankzij Kunstzomer Leiestreek werken bewonderen van hedendaagse kunstenaars op unieke locaties. Van 19 augustus tot 3 september houdt Kunstzomer halt in Roeselare, daarna kan je nog terecht in Zwevegem en Avelgem. “Cultuur geeft de mens een extra dimensie die nodig is voor dat tikkeltje meer in het leven”, begint Mieke Vanbrussel, schepen van Cultuur in Roeselare. “Daarom dat het bestuur het belangrijk vond om Kunstzomer dit jaar te laten neerstrijken in onze stad.”

“Cultuur zorgt voor dat tikkeltje meer in het leven” –Schepen Mieke Vanbrussel

De werken worden tentoongesteld op vier unieke locaties doorheen de stad. “Als eerste houden we halt in likeurstokerij Vyncke-Daels. Hier zijn werken te bewonderen van Frans Vanryckegehm en Marc Roos. Iets verderop kan je terecht in de Bremstruik. In de tuin en in de kapel van het klooster kan je werken bewonderen van Annie Vanlerberghe, Geraldine Requier, Lut Pattyn, Bea Holvoet en Liliane De Baene.”

Eerbetoon

Ook Villa Vandewalle doet dienst als tentoonstellingsruimte voor werken van David Smulders, Bert V. en Francky Vanden Bussche. “Maar de blikvanger is toch wel de ontwijdde Sint-Jozefskerk. Deze kerk huisvest niet alleen een architectenbureau, maar biedt ook ruimte voor publieke events en tentoonstellingen.”

Naast werken van Carlos Caluwier en Ghislain De Wilde, kan je het werk ontdekken van de overleden Niels Haelewyn. “Niels was architect in ons bureau, maar hij overleed in januari bij een ongeval”, weet collega-architect Jan Tyvaert van 3architecten. “Hij maakte heel verfijnde houtskooltekeningen en deze expo is dan ook het ultieme eerbetoon aan Niels waarmee we een rouwperiode symbolisch kunnen afsluiten.” (LC)

Kunstzomer opent de deuren op zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur. Meer info vind je op de site.