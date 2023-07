Private Parts: nieuwe expo van Joëlle Dubois in Kunstencentrum Ten Bogaerde Koksijde: “Doet denken aan Delvaux en Grard”

Met de tentoonstelling ‘Private Parts’ van Joëlle Dubois heeft Philippe Van Cauteren (Curator en artistiek directeur S.M.A.K. Gent) een waardige opvolger gevonden voor ‘Come Fly with Me’, de vorige expo van Panamarenko in Kunstencentrum Ten Bogaerde in Koksijde.

Joëlle Dubois (33) is een jonge, veelbelovende kunstenares die vorig jaar nog in de Keteleer Gallery in Antwerpen exposeerde met ‘Forget Me Not’ en dit voorjaar was er haar grote solotentoonstelling ‘Future Nostalgia’ in Aachen (Duitsland).

Stéphanie Anseeuw, Koksijdse schepen van cultuur: “Naast de typische kleurrijke schilderijen, tekeningen, beschilderde vazen en een neoninstallatie ontdekken bezoekers ook een muurschildering én installatie die Joëlle speciaal voor deze expo heeft gemaakt. De gelaagdheid van alle werken is eigen aan Joëlle.”

“De dualiteit tussen de echte en digitale wereld is altijd aanwezig. De virtuele wereld kan immers totaal anders zijn dan de realiteit. Het is aan de bezoeker om de symbolen en de verhalen achter de kunstwerken te ontdekken. Vooral bij de nieuwe muurschildering voel je het verwantschap van Joëlle met George Grard.”

“Ze heeft me verteld dat ze zijn werk, en zeker de grote beelden, fantastisch vindt en dat ze ervan droomt om ooit ook zulke grote beelden te maken. Haar tekeningen zijn anders dan die van Grard, maar toch lijken ze op elkaar. De muurschildering ‘Paradise Lost’ legt de link naar de collectie Grard, op de eerste verdieping in ons Kunstencentrum.

“Dit werk is geïnspireerd door de ‘Tuin der Lusten’ van Jeroen Bosch. De lijn van het leven (geboorte, leven en dood) is het thema. Nieuw is ook de installatie ‘What Do I Do in Orbit’. Dit is een soort grote kijkdoos geworden, waar je alles tot in de kleinste details, met alle zintuigen kunt beleven.”

“Als schepen voor cultuur ben ik curator Van Cauteren ontzettend dankbaar dat hij hier dit pareltje heeft neergezet, evenals de bruikleengevers, want zowat alle werken van Joëlle zijn verkocht. Ik bedank ook Joëlle om onze gidsen/K-ambassadeurs persoonlijk op te leiden. Zo kunnen onze gidsen op hun beurt bezoekers rondleiden op de geplande dagen.”

Delvaux en Grard

Curator Philippe Van Cauteren legt de link van het werk van Joëlle met het werk van twee beroemde kunstenaars. “Paul Delvaux en George Grard zijn twee kunstenaars die onlosmakelijk met Koksijde verbonden zijn. Maar er is ook de link met het werk van Joëlle… Delvaux en Grard zijn twee tijdgenoten in wiens werk het naakte vrouwelijke lichaam een onuitputtelijk terugkerend motief is in gestileerde schilderijen en beeldhouwwerken. Beide kunstenaars zijn kenmerkend voor een bepaalde 20ste-eeuwe kunstenaarspraktijk waarbij de vrouw model en muze van de kunstenaar was.”

“Met de expo ‘Private Parts’ hebben we een kunstenares die op een hedendaagse manier het lichaam opnieuw tot protagonist maakt. Het vrouwelijk lichaam wordt niet langer geïdealiseerd afgebeeld, maar de leefwereld van een vrouw wordt eigenzinnig weergegeven. Hoe we denken en voelen, hoe we naar onszelf en anderen kijken, wordt bepaald door een geniepig spel van normen en verwachtingen.”

“Sinds de smartphone wel het verlengstuk van onze arm lijkt, en sociale media een stortvloed van beelden en opinies over ons heen strooien, is het allemaal iets complexer geworden. Je zal maar kwetsbaar en onzeker op zoek zijn naar jezelf, omringd door misleidende perfecties op sociale media. We lijken wel in twee werelden te bestaan vandaag, zonder precies te weten welke van beide werelden het meeste voldoening geeft.”

“Die laatste omschrijving is een gevoel dat je in vele werken van Joëlle terugvindt: ontheemd zijn, zich zoekend verliezen… Misschien zijn we vandaag allemaal naakter dan alle werken van Delvaux en Grard samen? De dubbelzinnige titel ‘Private Parts’ kan verwijzen naar de meest intieme delen van ons lichaam, maar ook naar die dingen die we meestal privé voor onszelf houden… en vaak toch delen.”

“Telkens opnieuw gebruikt Joëlle in haar werk vormen van glanzende schoonheid om vormen van hedendaagse melancholie op te roepen. Ze schildert de archetypes van onze tijd: sociale media, eenzaamheid, identiteit, bodyshaming, pandemie… in situaties die zich ophouden tussen speelsheid en persoonlijke microtragedies.”