Prestigieuze expo Het Kunstuur vanaf 21 maart in St-Amandskerk in Roeselare

Met de start van de lente zal Roeselare een museum rijker zijn. En wat voor één ! Het Kunstuur opent op 21 maart de deuren in de vroegere Sint-Amandskerk en toont 30 topwerken uit de periode 1850-1950 in een schitterend kader.

Het woord ‘museum’ is eigenlijk verkeerd gekozen voor Het Kunstuur. “Het leunt inderdaad meer bij cinema en theater aan dan bij een museum zoals we dat van vroeger kennen”, zegt Joost Bourlon die samen met zijn broer en Studio 100-baas Hans de initiatiefnemers zijn van Het Kunstuur. “Bezoekers kunnen op een vernieuwende en laagdrempelige manier in één uur tijd kennismaken met topstukken van Belgische kunstenaars, gemaakt tussen 1850 en 1950. We bouwen een box in box inbouwsysteem. Eigenlijk bouwen we in de kerk een welkomstruimte en drie tentoonstellingsruimtes. In elke tentoonstellingsruimte zullen de bezoekers 20 minuten naar topwerken kijken, zo komen we aan een bezoek van één uur. Het inbouwsysteem garandeert optimale klimatologische omstandigheden voor de bruikleengevers van Het Kunstuur en dit zijn zowel musea als privépersonen.”

Intieme beleving

“Een bezoek aan Het Kunstuur is een intieme beleving, want om de twintig minuten gaan maximum acht bezoekers naar binnen om een uurtje ondergedompeld te worden in de wereld van James Ensor, Constant Permeke, Emile Claus, Magritte en Rik Wouters om er maar enkele te vermelden. En het speciale is dat we bij ieder werk een projectie van een ‘verteller’ plaatsen die zijn link met het schilderij of de schilder uitlegt. En die vertellers zijn zowel bekende Vlamingen zoals Tom Boonen of Marc Uytterhoeven maar ook gewone mensen die een band hebben met een bepaald werk.”

“We werken dus met een tijdslot en we raden de bezoekers eigenlijk aan om tien minuten voor hun tijdslot aanwezig te zijn. Ze komen dan al in de stemming door de speciale tentoonstellingsmuziek van Dirk Brossé. Dirk heeft voor ieder schilderij passende muziek gecomponeerd en door die muziek, de schitterende lichteffecten en het vertelde verhaal komt het schilderij uitstekend tot zijn recht.”