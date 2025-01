Portretten van Marc Manderick in de bib

De hele maand februari zijn er aan de kunstmuur van de bibliotheek tekeningen en zwart-wit schilderijen te bekijken van Marc Manderick. “Ik schilder vooral graag portretten”, zegt Marc.

Marc Manderick is van Zwevegem afkomstig, maar woont al vele jaren in de Hildersstraat in Kachtem. Zijn vrouw Christiane overleed vier jaar geleden. Marc heeft één dochter: Els. “Ik ben metaalbewerker van beroep maar toen ik in Kachtem kwam wonen, werkte ik tot aan mijn pensioen bij Meubelfabriek Omer Lefevre in Emelgem”, zegt Marc.

Levend model

Marc was op iets latere leeftijd bezig met kunst. “Tekenen deed ik al van jongs af, maar pas toen ik 43 à 44 jaar was, schreef ik me in aan de academie en volgde lessen in zowel de kunstacademie in Roeselare als in Art’Iz Izegem. Tekenen en schilderkunst volgde ik bij onder andere Geert Devos en Greta Vermander. Momenteel volg ik in Art’Iz ‘tekenen levend model’ bij Lydie Vandermeersch. Dat is een heel moeilijke discipline en is voor mij meer een inspanning dan een ontspanning!”

Marc’s interesse gaat vooral uit naar het schilderen van portretten, hoofdzakelijk in olieverf. “Ik ben nu bezig met een reeks portretten rond oude filmsterren en muzikanten. In de bib zullen onder andere portretten te zien zijn van illustere filmsterren zoals Robert Mitcham, Clark Gable, Charlton Heston, Gregory Peck, Harry Cooper…. Naast die portretten schilder ik nog onderwerpen als de zee, maar nooit geen landschappen. Ik werk niet rond één bepaald thema!”

Groepsexpo

Marc nam al deel aan allerlei groepstentoonstellingen. “In wijnhandel Wines Unlimited in de Meensestraat (waar nu nog werk van mij hangt), Kaffee Lagaar, Woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kachtem en de Sint-Jozefskliniek. In mei stellen we opnieuw met enkele kunstenaars tentoon in het ziekenhuis.” (IB)