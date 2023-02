Portret van Gustave Bruneel verhuist naar de Warande

De provincie West-Vlaanderen heeft het landhuis van de familie Geelhand de Merxem opgenomen in een uitbreiding van het provinciaal domein. De gemeente Heuvelland neemt het chalet in erfpacht en geeft er een nieuwe invulling aan. Ondertussen verhuist één van de kunstwerken vanuit Le Chalet naar de Warande.

Het betreft het staatsieportret van Gustave Bruneel (1863-1932) gemaakt in 1925 door Jozef Janssens. “Het werk maakt voortaan deel uit van de de permanente tentoonstelling over de kastelen van Kemmel en hun bewoners”, duidt Jean-Pierre Geelhand de Merxem, de achterkleinzoon van Gustave Bruneel. “Deze tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.”

Gustaaf Bruneel de la Warande werd geboren op 15 januari 1863. In 1890 werd hij gemeenteraadslid in Kemmel, waar hij in 1897 burgemeester werd en dit tot in 1921. Eerder werd door raadslid Ivo Fonteyne een schilderij van Netty de Montalembert d’Essé (1892-1993), de kasteelvrouw van de Warande, geschonken aan de gemeente.

Twee evenementen

Hoe het nu verder moet met Le Chalet is nog niet helemaal duidelijk. De gemeente plant wel al twee evenementen.

Het eerste is een gravelride in een organisatie van Flanders Classics en dit op 10 juni. Verder is er komende zomer een kunsthappening met lokale kunstenaars voorzien. Het domein wordt ook opengesteld voor het publiek en zal deel uitmaken van het nieuwe wandelnetwerk. (MDN)