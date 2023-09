Poperingse Heemkring zoekt Boudry-kunstwerken: “Heb je eentje liggen? Laat het ons weten!”

De Poperingse Heemkundige Kring Aan De Schreve werkt volop aan een nieuwe tentoonstelling en boek. Voor dit nieuwe project over Boudry – in de ruimste zin van het woord – zijn ze op zoek naar zoveel mogelijk kunstwerken van de familie Boudry om een zo uitgebreid mogelijke inventaris te maken.

“In de zomer van 2024 plannen we een overzichtstentoonstelling gewijd aan de familie Boudry. Dit gaat door in de Kapel van de voormalige zusters Benedictinessen in de Boeschepestraat”, vertelt Isabel Decrock van de Koninklijke Heemkring Aan de Schreve. Samen met Hans Vandenbroucke, Johan Ingelaere en Filip Coutigny zit ze in de werkgroep Boudry binnen heemkring.

“De familie Boudry is erg verbonden met Poperinge en telt heel wat kunstenaars. Voor de huidige Poperingenaar is vooral Nele Boudry gekend. Zij was tot in 2015 lerares in de Stedelijke Kunstacademie. Momenteel leeft en werkt ze in Zuid-Frankrijk. Ons doel is om regelmatig een Poperingse kunstenaar in de kijker te plaatsen. We werkten al in 2021 mee aan de brochure rond Luc Ameel. Het was dan ook meer dan tijd om even terug te blikken op het oeuvre van Nele Boudry met een retrospectieve naar alle voorgaande Boudry’s uit onze stad. Bovendien is Nele Boudry in onze stad zichtbaar op meerdere plaatsen. Ook dit willen we in de kijker zetten”, klinkt het.

(Lees verder onder de foto.)

Een werk van Nele Boudry uit de reeks ‘Hommelbloed’ naar aanleiding van de tentoonstelling in het Hopmuseum in 2020. © LBR

“De ouderen zullen zich ongetwijfeld ook haar vader Paul Boudry (1925-2001) herinneren. De fotograaf die ook schilderde in zijn vrije tijd. Meest bekend in de Poperingse huishoudens is Jules Boudry (1888-1951). Hij liet een omvangrijk oeuvre na dat wijdverspreid is in Poperinge en ver daarbuiten. Veel families koesteren hun ‘Boudry’.”

Kernfiguren

Ook de oom van Jules Boudry, Aloïs Boudry (1851-1938) was een vermaard kunstenaar, afkomstig van Ieper en vooral actief in Antwerpen en Oostduinkerke. “Nele, Paul, Jules en Aloïs Boudry zijn de kernfiguren van de tentoonstelling in 2024. Hiervan zullen we het meest werken exposeren. Maar de familie Boudry had en heeft nog veel meer kunstenaars in haar rangen. Zij komen eveneens aan bod, maar met een beperkt aantal werken. In het Antwerpse vinden we nog de zoon en kleinzoon terug van Aloïs Boudry: Rob(ert) (1878-1961) en diens zoon Paul (1913-1976). Ook in West-Vlaanderen zijn de Boudry’s goed vertegenwoordigd”, vertelt Isabel.

(Lees verder onder de foto.)

Een werk van Jules Boudry. In de kerk van Reningelst hangt er een gelijkaardig schilderij maar vanuit een ander perspectief geschilderd. Dit schilderij met dezelfde insteek komt uit een private collectie. © gf

Inventaris

“We willen van het werk van deze mensen een zo volledig mogelijke inventaris maken. Daarom doen we een oproep aan het brede publiek om hun eigen Boudry kenbaar te maken. Doel is om te komen tot een overzichtspublicatie. Een selectie komt op de tentoonstelling volgend jaar, een ruimere selectie komt in het boek, de volledige inventaris komt normaal gezien op de website. Heb je thuis een ‘Boudry’ hangen? Laat dit weten op het adres info@aandeschreve.be. Vermeld mogelijks de titel, het jaar, de grootte en nuttige info over het werk. Indien gewenst bewaren we je anonimiteit. We zullen steeds twee vragen stellen aan Boudry-eigenaars. Mag je werk worden opgenomen in de publicatie? En mag je werk worden geëxposeerd op de overzichtstentoonstelling? De werken van de expositie worden verzekerd voor de geschatte waarde.”