Pop-up ‘Kunst tegen oorlog’ schenkt opbrengst integraal aan goede doelen

Jan Houwen (63) van Kuurne mag van 2 tot en met 9 februari, telkens van 14 tot 18 uur, een leegstand pand in de K in Kortrijk gebruiken om werken van een tiental lokale kunstenaars te veilen. “De omzet gaat voor 100 procent naar ngo’s werkzaam in oorlogsgebieden zoals Artsen Zonder Grenzen, 11.11.11 en Oxfam”, zegt organisator Jan.

“Toen ik van K-manager Dominique Desmeytere de kans kreeg om een leegstand pand te gebruiken voor de expo had ik ineens veel ruimte om nog meer werken uit te hangen”

Jan is huisschilder en volgt al meer dan 30 jaar kunstacademie. “Ik vind het leuk om werken te maken met recupmaterialen zoals kroonkurken. In de pop-up hangen er trouwens twee: Loes en Poes, een canvas van 60 op 100, en Spin-off van 100 op 120. Tijdens corona, toen we veel tijd hadden, heb ik heel veel werken gemaakt zonder te kunnen exposeren of verkopen. Ik kon ze dus evengoed weggeven. Dan kwam ik op het idee om dit te koppelen aan hulp voor slachtoffers. Toen ik van K-manager Dominique Desmeytere de kans kreeg om een leegstand pand te gebruiken voor de expo had ik ineens veel ruimte om nog meer werken uit te hangen. Als kunstliefhebber en dankzij de kunstacademie ken ik veel lokale artiesten. Iedereen die ik belde, was enthousiast.”

“Ik ben iemand die begaan is. We zijn te veel met onszelf bezig, maar we leven hier niet alleen. Het is niet enkel mijn wereld”

Jan is een vredelievend persoon. Hij is vrijwilliger bij het Rode Kruis, hielp bij de overstromingsgebieden en reed twee keer op en af naar de grens van Oekraïne met hulpgoederen. “Ik ben iemand die begaan is. We zijn te veel met onszelf bezig, maar we leven hier niet alleen. Het is niet enkel mijn wereld. Zo kan het niet verder. Ik hoop met deze pop-up ‘Kunst tegen oorlog’ geld in te zamelen die ik integraal kan doneren aan hulp voor slachtoffers.” In de pop-up hangen werken van Jan Houwen, De Gloire Dennis, Depypere Martine, Delvoye Alain, De Gryse Jean, Vandamme Tine, Vandenberghe Veronique, Messely Annie, Depypere Jos en Houwen Els.

Wil je graag een bod doen op een kunstwerk? Stuur dan een sms of mail met het lotnummer, jouw naam en biedprijs naar 0497/61.68.08 of info@janhouwen.be. Op de vrijdag 9 februri om 18 uur wordt het werk toegewezen aan de hoogste bieder. “Maar de inrichter behoudt zich het recht om een werk, bij een redelijk bod op het betreffend schilderij, de verkoop ervan op ieder moment vroegtijdig af te sluiten zodat de koper het werk onmiddellijk kan meenemen.”