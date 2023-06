Poëzie en beeldende kunst centraal op Kunstenfestival Watou 2023: “Verwevenheid maakt festival zo uniek”

Het kunstendorp Watou in Poperinge wordt van zaterdag 1 juli tot en met zondag 3 september ondergedompeld in poëzie en beeldende kunst. Dertig kunstenaars en twintig dichters componeerden nieuw in situ werk. Het kunstenfestival pakt dit jaar uit met enkele nieuwe locaties, een podcast met ambassadeur van het Huis van de Dichter Jelle Van Riet en een poëzefietsroute met oorlogsgedichten. “Op ongewone plekken in en rond het dorp en kasteel De Lovie. De verwevenheid tussen het dorp, het landschap, de dichters en de kunstenaars maakt dit festival zo uniek”, aldus cultuurschepen Loes Vandromme.

Het festival heeft naast inspirator Koen Vanmechelen en poëziecurator Michaël Vandebril een nieuwe curator beeldende kunst, de Nederlandse schrijfster en onderzoekster Edith Doove. Watou 2023 krijgt de slagzin /kom.po’zi.ci.o:/ mee. “Het concept verwijst naar de Franse socioloog Bruno Latour. In deze specifieke tijd, gekenmerkt door de gevolgen van het zogenaamde antropoceen (het tijdperk waarin de mens grote invloed heeft op de natuurlijke omgeving, red.) met een niet langer te ontkennen klimaatopwarming en een oorlog die wel erg dichtbij komt, is het volgens Latour meer dan ooit zaak om weloverwogen keuzes te maken, om te componeren”, zegt de Nederlandse curator, schrijfster en onderzoekster Edith Doove.

Patchwwwork

“De lancering van een open call in de lente van 2022 was al het startschot van het kunstenfestival. 170 kunstenaars uit binnen- en buitenland stelden zich vorig jaar kandidaat voor Patchwwwork. Een interdisciplinaire en internationale jury selecteerde dertig kunstenaars die in de zomer van 2022 in het dorp kampeerden. Ze gingen in dialoog met de inwoners, voelden het landschap en dompelden zich onder in het festival dat die zomer plaatsvond”, legt cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V) uit. “Op basis van hun ervaringen, werkten ze projectvoorstellen uit voor nieuwe installaties. Uit deze voorstellen selecteerde de jury 19 projecten die momenteel gerealiseerd worden en te zien zullen zijn op Kunstenfestival Watou 2023.”

(Lees verder onder de foto.)

Curator beeldende kunst Edith Doove, cultuurschepen Loes Vandromme en poëziecurator Michaël Vandebril. © LBR

Poëzie en kunst

De lijst met Patchwwworkers werd door Doove aangevuld met andere kunstenaars. Ook dit jaar is Watou een plek waar beeldende kunst en poëzie samenkomen. Op Watou 2023 zal er werk te zien zijn van meer dan dertig kunstenaars en er zal nieuw werk te zien zijn van meer dan 20 dichters. Ook inzake poëzie werd voor nieuwe creaties gekozen. Michaël Vandebril blijft aan boord als curator poëzie. Hij heeft een hechte band met Watou als medeoprichter van het daar gevestigde Huis van de Dichter, het voormalige woonhuis van Gwij Mandelinck, dat sinds 2018 een residentieplek is voor dichters.

“Elke kunstenaar wordt gekoppeld aan een dichter. Samen gaan ze in dialoog. Dit resulteert in een nieuw gedicht dat werd geïnspireerd door het kunstwerk en dat in situ wordt geïntegreerd. Op die manier werd de verwevenheid tussen kunst, poëzie en plek maximaal zichtbaar, wat de grote troef van de vorige editie bleek. Voor Watou 2023 was ik vanaf het begin betrokken: ik maakte deel uit van het curatorial team dat de kunstenaars selecteert en begeleidt. Op deze manier ben ik nog beter geplaatst om de kunstenaars te linken aan de dichters zodat de match vruchtbaar en inspirerend is”, vertelde curator Vandebril al over editie 2023.

Fietsroute en poëziepodcast

Het poëziegedeelte wordt aangevuld met een nieuwe fietsroute. “Het project Landscapes | Feel Flanders Fields wil de sporen van WO I in het Westhoek-landschap ontsluiten. Het is een initiatief van Toerisme Vlaanderen en Westtoer. Verschillende initiatieven, waaronder de poëziefietsroute, versterken het oorlogs- en vredesverhaal van de Westhoek. Het parcours brengt de fietser langs verschillende oorlogsgedichten die geselecteerd of geschreven werden door hedendaagse dichters. In Kasteel De Lovie zal voor het eerst een indrukwekkend decor te zien zijn uit de voorstelling Why We Fight, van Alain Platel en Berlinde De Bruyckere”, zegt schepen van Cultuur, Loes Vandromme.

Stad Poperinge engageert zich voor de derde keer als organisator van het kunstenfestival. “Watou 2023 pakt ook uit met een live-programmatie. Sit back and relax, geniet van een performance, een concert of ontmoet een dichter op locatie. Luister naar de wekelijkse podcast met Jelle Van Riet. Doe een zoektocht met de kids of spring op de fiets en ontdek oorlogsgedichten in het landschap. Veel te doen dus deze zomer in Watou. Traag beleven is de boodschap!”

Locaties

Een aantal nieuwe locaties werden toegevoegd aan het parcours. Watou blijft de uitvalsbasis van het kunstenfestival en toont het gros van de kunstenaars en dichters. “Op ongewone plekken in en rond het dorp en kasteel De Lovie. De verwevenheid tussen het dorp, het landschap, de dichters en de kunstenaars maakt dit festival zo uniek”, aldus schepen Vandromme.