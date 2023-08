Plaatste fotograaf Stijn Stragier 87.000 smartphones in Gravenkapel?“Dunne lijn tussen realiteit en virtualiteit”

Stijn Stragier, beroepsarchitect en tezelfdertijd beeldend kunstfotograaf uit Kortrijk, speelde het klaar om 87.000 smartphones te deponeren op de vloer van de Gravenkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. Zo blijkt op een bestaande foto, of toch niet?

Kortrijkzaan Stijn Stragier (47), stichter van Polygon Kortrijk, is beroepshalve architect bij Polygon en daarnaast beeldende kunstfotograaf. Hij genoot een opleiding architectuur in Gent en woont en werkt in Kortrijk. “Polygon brengt de toekomst in beeld. In de vorm van gedetailleerde 3D simulaties tonen we hoe stedelijke projecten, architectuur en interieurs er kunnen uitzien”, duidt Stijn.

“Toen ik klein was zat ik al tekeningetjes te maken op papier en simulaties te creëren en ik speelde ook met Legoblokken (lacht). Ons werk hangt nauw samen met hard- en software, een grondige technische kennis van architectuur en ervaring, maar bovenal met veel fotografisch gevoel en sfeerweergave. We proberen altijd sterk beeldmateriaal af te leveren.”

Naast zijn werk als architect is Stijn een begenadigd kunstfotograaf. “Een droomontwerp is altijd zoeken en proberen nieuwe en leuke dingen te maken en te ontdekken. Voor mijn kunst maak ik series van vier pseudofoto’s.

De inhoud moet de kijker prikkelen tot het heroverwegen van ruimte, omgeving en structuur: subtiele tegenstrijdigheden. Er is een dunne lijn tussen realiteit en virtualiteit die ik graag opzoek door gebruik te maken van technologieën als een zelfgebouwde full body 3D-scanner, fotogrammetrie en complexe computer-graphics. Van echte foto’s van surrealistische scènes tot realistische omgevingen, elke serie zet de kijker aan tot verwondering en twijfel.”

Stijn Stragier. © gf

IN DE LADE ACHTERGELATEN

In zijn recente werk liet Stijn zich inspireren door de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo. “Zij bedacht een efficiënte methode om zich van overbodige spullen te ontdoen. Het is onvoorstelbaar wat we allemaal verzamelen en blijven verzamelen”, vertelt Stijn.

“Begin met het verzamelen van alle objecten van een bepaalde categorie, bijvoorbeeld schoenen of boeken zegt Marie. Ik dacht meteen aan het aantal gsmtoestellen die waarschijnlijk bij elk gezin in een vergeten lade liggen. Ik heb het idee toegespitst op de schaal van Kortrijk met 87.000 inwoners. Zo werden 87.000 buiten gebruik geraakte ‘shelved’ smartphones lees: in de lade achtergelaten smartphones – virtueel neergelegd in de Gravenkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.”

Stijn verzamelde naast de gsm’s alle opgeborgen objecten van drie andere categorieën en stapelde deze op in zorgvuldig gekozen, openbare plaatsen. De sporthal van het Guldensporencollege Campus Kaai werd gevuld met alle ontbijtgranen die de inwoners van Kortrijk in hun kast bewaren. In de concertzaal van het Conservatorium kwamen stapels muziekcd’s en de vloer van fuifzaal Départ werd bedekt met pijnstillers. Stijn stelde eerder al tentoon in Miami, Hong Kong en New-York. Vanaf 18 augustus tot 24 september is zijn vierdelig werk te zien in de Kunstbiënnale in Sint-Denijs. Curator Jan Leysen maakte een selectie van 34 kunstenaars die hun werk laten zien op binnen- en buitenlocaties van een 4 kilometer lang parcours.