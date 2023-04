Pittemse street artist Djoels maakt muurschilderij bij Nally’s Papegaaienopvang

Wie deze week langs de Bruggestraat reed, kon haast niet voorbij het gloednieuwe muurschilderij op de zijkant van Nally’s Papegaaienopvang kijken. Julie ‘Djoels’ Bouckhuyt schilderde een kunstwerk met papegaaien op de zijkant van het gebouw. Nathalie Lycke van Nally’s Papegaaienopvang ontdekte het talent van graffiti- en tattoo-artieste Julie Bouckhuyt eerder toevallig. “Ik stopte bij een tankstation en zag een prachtig kunstwerk van naaktkatten op de zijkant van een gebouw. Helemaal onderaan zag ik dat het werk van Djoels kwam, waarna ik contact met haar opnam. Uiteindelijk bleek dat ook zij een erg grote passie voor papegaaien heeft. Van het een kwam het ander, want ze ging gretig in op mijn vraag om bij ons een kunstwerk te maken”, vertelt Nally. De artieste werkte bijna twee dagen aan het enorme schilderij. “Ik ben heel blij met het resultaat. Ik heb hetzelfde waw-gevoel van toen ik haar werk voor het eerst zag.” Nally’s Papegaaienopvang is elk weekend open van 13.30 tot 18 uur. Iedereen kan zich kandidaat stellen om te adopteren. (AVH/foto Davy Coghe)