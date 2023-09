PILAAR trapt met eerste mural af in Zulte

Sinds woensdagavond siert de eerste PILAAR mural op de brugpijler ter hoogte van de Brugstraat in Machelen-aan-de-Leie, bij Zulte. De mural kadert binnen een street art project van Cultuurregio Leie Schelde.

Het street art project PILAAR is een samenwerking van acht gemeenten binnen de Cultuurregio Leie Schelde en zochten hiervoor de samenwerking op met het Gentse Wallin’. Na een reeks van workshops, werd woensdagavond Zulte als eerste getooid met een graffitikunstwerk. Op de brugpijler langs Leie Linkeroever ter hoogte van de Brugstraat in Machelen valt voortaan het ontwerp van graffiti-artiest Loves, het alterego van Maarten De Smet, te spotten. Het ontwerp werd overgebracht op de brugpijler met de hulp van twee lokale creatievelingen. “Het ontwerp brengt de talenten van workshoppers Meraud Versyp uit Machelen en Thibeau Deprez uit Zulte samen. De interesse in florale ontwerpen van Meraud vormen de ideale aanvulling op de letter-art van Thibeau en werden perfect samengevat in het ontwerp van Loves.”

In de komende weken zullen ook in de overige zeven gemeenten van de cultuurregio kunstwerken langs het water verrijzen. Hiermee komt het PILAAR-project voor het eerst in het straatbeeld. In de loop van 2024 wordt het initiatief verdergezet met de komst van impressionante murals in de deelnemende gemeenten. “Ze hopen hierbij opnieuw onze jonge, lokale talenten aan te werk te zien. De gemeente Zulte is alvast enthousiast over de komst van graffiti en toont aan dat kunst niet alleen thuishoort in een museum. (MV)