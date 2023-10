Pieter uit Roeselare maakt gepersonaliseerde doodskisten en toont ze tijdens Buren bij Kunstenaars in het funerarium

Op 14 en 15 oktober is er voor de 20ste keer Buren bij Kunstenaars. Meer dan 400 kunstenaars exposeren dan in atelier of diverse locaties. Pieter Vansteenhuyse stelt zaterdag zijn gepersonaliseerde doodskisten tentoon in funerarium Parmentier.

Begrafenisondernemer Lowie Parmentier opent zaterdagnamiddag de deuren van zijn aula om kunst te tonen. Kunstenaar Pieter Vansteenhuyse zal er verschillende gepersonaliseerde doodskisten presenteren in het kader van Buren bij Kunstenaars. “Ik heb Pieter Vansteenhuyse leren kennen toen zijn pa was overleden en wij de uitvaartplechtigheid hebben verzorgd”, begint Lowie Parmentier. “Na de begrafenis heeft Pieter met mij over zijn idee gepraat en ik wilde hem wel ondersteunen. Ik heb een paar kisten voorzien en die heeft hij gepersonaliseerd. Een dergelijke kist is natuurlijk duurder dan een gewone kist want Pieter moet ook zijn werkuren en materiaal rekenen. Er hebben al mensen gekeken naar die gepersonaliseerde kisten maar er zijn nog geen verkocht.”

“Ik probeer inderdaad doodskisten te personaliseren op basis van verhalen van familieleden van de overledene”, neemt Pieter Vansteenhuyse over. “Van kinds af ben ik al gefascineerd door doodskisten. Vroeger stonden die in de etalages van de begrafenisondernemers en toen dacht ik al dat het een goed idee kon zijn om die doodskisten op te vrolijken. Mijn papa overleed zes maanden geleden onverwacht en ik had jammer genoeg de tijd niet om voor hem een gepersonaliseerde doodskist te maken. Maar de afscheidsdienst was dat wel: van de rouwbrief tot de liederen die men hoorde.”

Met jeansstof

“Ik heb mijn bedrijf Charon gedoopt naar de naam van de veerman die de doden over de Styx vaart in de Griekse mythologie. We zijn nog niet zo bekend op de Belgische markt en ik doe dit voorlopig in bijberoep. Mijn projecten zijn best wel arbeidsintensief. Alles is immers met de hand geschilderd en afgewerkt.”

“Klanten kunnen natuurlijk zelf kiezen hoe duur ze willen gaan met hun gepersonaliseerde kist. Er is al een kist vanaf 1.390 euro en daarvoor krijgt men een volledig geschilderde kist met minimale decoratie. Wat ook kan, is een ‘toppingplaat’ die er al is vanaf 300 euro. Dit kunstwerk kan zelfs je living sieren en bij het overlijden van een dierbare kan dit dan op de kist aangebracht worden. De kist die hier nu in de aula staat, heb ik de naam ‘Heaven in blue’ gegeven en kost iets meer dan 1.600 euro. Het is de bedoeling dat de binnenkant van deze blauwgeschilderde kist later wordt bekleed met jeansstof”, aldus Pieter.

“Men mag dit natuurlijk niet alleen zien als een mooie decoratie. Het is ook een laatste hulde aan een persoon waarvan je hield en waarvan je afscheid neemt met een persoonlijke boodschap die je ook daadwerkelijk meegeeft over de dood heen.”

“Zaterdagnamiddag verwelkomen we de bezoekers vanaf kwart over twee in de aula van funerarium Parmentier en om half drie wordt een gepersonaliseerde kist de aula binnengedragen en dan kunnen de bezoekers nog meer gepersonaliseerde kisten zien in de verschillende rouwkamers. We sluiten het kunstmoment af met een kleine receptie.” (Peter Soete)