Pieter Jennes brengt nieuw werk in de Kortrijkse Paardenstallen met solotentoonstelling

Op zondag 15 januari opent in de Paardenstallen in Kortrijk de tentoonstelling An apple can’t be tired van Pieter Jennes. Daarin toont hij een reeks recente schilderijen en tekeningen, waarvan het overgrote deel voor het eerst het atelier verlaat. Het is een project van Be-Part Kortrijk.

Be-Part, Platform voor actuele kunst, staat garant voor kwaliteitsvolle tentoonstellingen en organiseerde een nieuwe tentoonstelling. Vanaf 15 januari kan je de nieuwe expositie An apple can’t be tired van Pieter Jennes bekijken in de Paardenstallen.

“Hedendaagse topkunst van eigen bodem die de bezoeker keer op keer verrast, dat is Be-Part. Pieter Jennes toont fantasierijke collages en zelfs textielkunst, rechtstreeks uit zijn atelier. Dat de werken daarna naar Chicago en New York reizen, zegt meer dan genoeg over het kwaliteitsniveau dat Be-Part naar Kortrijk brengt”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Sfeerschepping in verf

Pieter Jennes (32) woont en werkt in Antwerpen. Hij studeerde er schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, alsook een opleiding curator aan het KASK en de Universiteit in Gent. Pieter schildert al sinds zijn academietijd in uiteenlopende materialen en stijlen.”

“Hij haalt zijn inspiratie uit zijn omgeving, Vlaamse schilderkunst uit de jaren 20 van vorige eeuw met onder meer James Ensor, folklore en omliggende culturen en gemeenschappen met een rijke historie, Afrikaanse maskers en films van David Lynch and Werner Herzog. “Voor elke nieuwe reeks zoek ik naar een inspirerend verhaal. Iets dat mijn verbeelding op gang brengt en een aanzet kan zijn voor nieuw werk”, duidt Pieter.

“Mijn atelier functioneert op dezelfde manier als een droom, namelijk het verwerken van gebeurtenissen en visuele informatie van doorheen de dag en vroeger. Ik verwerk dit tot een beeldend werk, voornamelijk schilderijen. Ik maak geen illustraties bij een huidige of historische gebeurtenis, wel – zoals ik het graag benoem ‘sfeerschepping in verf’.”

Het wordt een nieuw verhaal naar voorbeelden uit de geschiedenis

Pieter put dus ook uit vroege vormen van beeldcultuur van over de hele wereld. Zo was voor deze solotentoonstelling de Bulldozer exhibition een bron van inspiratie. Deze tentoonstelling vond op 15 september 1974 plaats in een park in Moskou en toonde werk van non-conformistische, ondergronds werkende kunstenaars.

“Zij werden echter als vijanden van het systeem beschouwd en de tentoonstelling werd door een grote politiemacht, verkleed als groenarbeiders, beëindigd met behulp van bulldozers en waterkanonnen. Deze gebeurtenissen van bijna vijftig jaar geleden trokken, samen met andere verhalen, mijn aandacht en vormden de aanleiding voor een reeks schilderijen.”

Krachtige beelden

Pieter maakt associaties en transformeert het onderwerp en toont met krachtige beelden in meerdere diverse verflagen. “Het wordt een nieuw verhaal naar voorbeelden uit de geschiedenis.” De voorstellingen op de schilderijen hebben een eenvoudig perspectief, de verfhuid is tastbaar en de werken getuigen van een schilderkunstige realiteit vol experiment en doelgerichte ‘toevalligheden’.

“Ik schilder er bijvoorbeeld ook een koffiebeker van Starbucks bij of een paar Adidassokken of Ola-ijs (lacht). Het werk heeft zijn roots in de geschiedenis en wordt hedendaags.” Zo wordt bijvoorbeeld het waterkanon dat in 1974 gebruikt werd, een sproeiende tuinslang op een braakliggend veldje in tegelpatroon.

30 ganzen

Naast een twintigtal schilderijen bevat deze tentoonstelling ook tien tekeningen en een ruimtelijke installatie in textiel, die Pieter Jennes in opdracht van Be-Part Kortrijk realiseerde. Verspreid over de ruimtes slingeren dertig stoffen ganzen rond en porseleinen eieren. De noemer van de tentoonstelling ‘An apple can’t be tired’ verwijst naar de film ‘Jeder für sich und Gott gegen alle’ van Werner Herzog uit 1974.

“De film is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van de Duitse vondeling Kaspar Hauser, die vermoedelijk autistisch was en bijna niet kon praten. Hij wilde aantonen dat een appel een vrije wil kan hebben”, vertelt Pieter. “Het deed me denken aan ‘De idioot bij de vijver’, een schilderij van Frits Van den Berghe. Ganzen zijn in dit schilderij stille getuigen, die niet alle aandacht wegkapen. Voor deze tentoonstelling schakel ik ze op dezelfde manier in.”

Sinds 2019 wordt Pieter Jennis vertegenwoordigd door Gallery Sofie Van de Velde in Antwerpen en sinds kort ook door Nino Mier Gallery in Los Angeles, New York en Brussel. De werken uit ‘An apple can’t be tired’ reizen na de tentoonstelling naar Chicago en New York.