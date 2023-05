Peter Vermandere aan de slag in ’t Werkpand: “Elk juweel is uniek stuk”

Peter Vermandere (53), partner van Annemie Boussau, vestigde zich in ’t Werkpand in Diksmuide. Peter maakt er juwelen. Het gaat niet zomaar om alledaagse juwelen maar om artistieke exemplaren, kleine kunstwerken in diverse materialen.

“Ik werk met de dingen die op mijn pad komen, heel vaak met stenen die bijvoorbeeld uit steengroeven in de Ardennen komen, maar ook met fossielen. Daarnaast is ook aluminium een van de rode draden doorheen mijn werk. Andere veel voorkomende materialen in mijn werk zijn stenen in hun oorspronkelijke vorm en oesterparels. Zagen, polijsten en dergelijke doe ik allemaal zelf en zo ontstaat er een draagbaar en uniek kunstwerk. Met goud, zilver en edelstenen werk ik enkel in opdracht van bijvoorbeeld mensen die hun oud goud willen versmelten en tot iets hedendaags willen omvormen. Ze kunnen dan ook het hele proces volgen”, vertelt Peter.

Naar Nigeria

Naast het zelf creëren, geeft Peter ook graag zijn kennis door. “Ik ben zowel technisch als artistiek beslagen en wil anderen helpen door mijn kunde te delen. Zo gaf ik al les in Nigeria en Zuid-Amerika. Samen met een internationale groep juwelenkunstenaars ga ik al vele jaren mee exposeren in München waar mensen van over de hele wereld naartoe komen. Met die groep hadden we een aantal kunstfoto’s van dames met juwelen aangekocht en dan ook op de tentoonstelling opgehangen. Op een bepaald moment bezocht een dame van zo’n 80 jaar de expo, en ze blijft staan voor een van die foto’s. ‘Dat ben ik op die foto, hoe komen jullie daaraan?’, vroeg ze. En inderdaad, ze was nog herkenbaar; het was een foto met een dame die een vogel op haar vinger hield en een diadeem droeg”, lacht Peter.

Ook beeldjes

“Ik maak voornamelijk ringen, maar ook veel broches, armbanden en in mindere mate oorbellen. Momenteel ben ik ook bezig met het maken van kleine beeldjes als ontspanning tussen het ontwerpen en maken van de juwelen.” Het ontwerp van de juwelen is telkens uniek, er zijn geen twee dezelfde. Heel wat van de werken van Peter staan in galerijen. Peter behaalde ook de provinciale prijs voor kunstambachten.

Wie meer wil weten, kan hiervoor terecht op de website www.petervermandere.com. Ook wie zelf een juweel wil laten maken of oude juwelen tot iets unieks wil laten verwerken, een workshop wil volgen of eens een tentoonstelling van de kunstenaar wil bezoeken, kan op de site terecht. (ACK)