Peter Deman wint Zonnebeekse cultuurtrofee: “Ik breng graag mensen samen”

In oc De Leege Platse in Beselare werden de cultuurtrofee en de prijzen voor de culturele vrijwilligers uitgereikt. De cultuurtrofee ging naar Peter Deman uit Beselare die daarmee dorpsgenoot Mario Verhelle opvolgt.

De uitreiking van de cultuurtrofee is altijd een cultureel hoogtepunt in Zonnebeke. Naast de cultuurtrofee worden ook de vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor hun vereniging of organisatie, in de bloemetjes gezet. De eerste cultuurtrofee werd uitgereikt in 1994 met wijlen meester André Deseyne als laureaat. Intussen mochten al heel wat verdienstelijke cultuurverspreiders of verenigingen de trofee in ontvangst nemen. Schepen van Cultuur Joachim Jonckheere (#Team8980) loofde de culturele beleving in Zonnebeke.

Goed om te leven

“Een gemeente waar het verenigingsleven goed draait is een oord waar het goed is om te leven en waar de inwoners zich kunnen ontplooien. Zonnebeke heeft dan ook een boeiend verenigingsleven, want elk weekend en ook geregeld gedurende de week zijn de diverse ontmoetingscentra druk bezet. We willen de rijkheid aan cultuurbeleid voort uitbreiden en versterken en ook de verenigingen voort ondersteunen.”

Hij deed een oproep aan de verenigingen en cultuurliefhebbers om te participeren in de cultuurraad. De genomineerden voor dit jaar waren Hans Vanbockstael, Peter Deman, cafépraat 2.0 met Hans Bouten en Wim Vantomme, het koor Amicante en Marnik Meersseman.

Sterk geëngageerd

De cultuurraad duidde Peter Deman aan als winnaar van de cultuurtrofee. Peter (56) woont samen met echtgenote Heidi Dequeker in de Vuilewaasstraat in Beselare. Hij is de vader en schoonvader van Ruben en Joyce en grootvader van Shaylee en Raven. Beroepsmatig is hij adjunct-coördinator bij VAB West-Vlaanderen. Peter is al jaren heel sterk geëngageerd binnen het verenigingsleven van Zonnebeke. Hij is secretaris van Prime Productions vzw, actief als acteur en auteur bij ’t GAT (Gelevelts Amusement- en Toneelgezelschap), is ook betrokken bij de Heksenstoet en is auteur van Nordic Orbus, een muziek- en toneelvoorstelling die in april opgevoerd wordt in Beselare. Daarbij heeft hij voor volgend jaar nog heel wat ideeën. In een eerste reactie gaf Peter mee dat mensen bij elkaar brengen en hen zien genieten hem een kick geeft. Hij ontving uit handen van schepen Joachim Jonckheere en cultuurraadvoorzitter Noël Vandewiele een uniek kunstwerk van Luc Lapere dat het werk van Peter symboliseert. Ten slotte werden Bart Baelen, Jeffrey Berten, Willy Coopman, Maddy Coulier, Marieke Decapmaeker, Marie-Jozef Delanghe, Frans Descamps, Rita Descamps, Ronny Desodt, Geertrui Folens, Carine Forrez, Peggy Ghesquiere, Frans Hoornaert, Francois Kint, Marc Knockaert, Roza Viaene, Christine Van Exem, Jacques Vandamme, Antonia Vandenweghe, Paul Vanlerberghe, José Vannieuwenhuyse, Sabine Vanoverberghe, Sien Vercruysse en Koen Wolters gehuldigd als cultuurvrijwilliger met een Zonnebon. (NVZ)