Peter (52) verkoopt unieke werken van Pol Mara en andere Belgische kunstenaars: “Wens van weduwe om Rode Kruis te steunen”

Nog tot en met zondag kan je overdag in het Koetshuis van park Casier terecht. Vijvenaar Peter Van Langenhove (52) exposeert en verkoopt er werken van Pol Mara, Roger Raveel en andere Belgische grootmeesters. Een deel van de verkoop gaat naar het goede doel.

De komende dagen kan je tussen 10 en 18 uur in het Koetshuis terecht voor een bijzondere dubbeltentoonstelling. Naast een grote collectie Belgische popart van Pol Mara vind je tijdens de verkoopsexpo ook veel andere werken van nationale grootmeesters. De organisator is Peter Van Langenhove uit Sint-Eloois-Vijve. Hij werkt als administratief bediende bij Cultuurcentrum Leietheater in Deinze en is kunstliefhebber en -handelaar in bijberoep.

“Ik bleef kunst van dichtbij volgen en legde zelf een verzameling aan” – Peter Van Langenhove

“Ik kom oorspronkelijk uit Deurle bij Sint-Martens-Latem, waar mijn ouders lang een galerij en veilingzaal uitbaatten. Kunst is mij met de paplepel ingegoten, vanaf mijn twaalfde ging ik samen op stap met mijn vader. Ik heb ook nog een tijdje in de zaak meegewerkt. Nadien sloeg ik een ander pad in, maar ik bleef de kunst van dichtbij volgen en legde doorheen de jaren zelf een verzameling aan.”

Unieke collectie

Drie jaar geleden startte hij zelf in bijberoep. De 52-jarige Vijvenaar handelt in kunst en begeleidt andere mensen bij aan- en verkopen. Een tijd geleden wist hij verschillende werken van de internationaal gekende schilder Pol Mara te bemachtigen. “Hij woonde met zijn vrouw in het Zuid-Franse Gordes, waar Mara een eigen museum had. Na zijn dood bracht zijn vrouw die werken naar België. Toen zij in 2013 stierf, werd die collectie geschonken aan het Rode Kruis. Dat was haar wens.”

Het Rode Kruis veilde de werken en Paul wist 35 originele werken en 15 grafieken te bemachtigen. Die zijn nu te zien in het Koetshuis. “In zijn kunst staat de verheerlijking van de vrouw centraal, dat kenmerkt hem.” Het tweede luik van de verkoopsexpo bevat een overzicht van de Belgische kunst van 1870 tot vandaag. “Er hangen onder meer werken van Georges Minne, Albert Servaes, Roger Raveel en Paul Delvaux.”

Originele Warhol

Alle kunst is te koop. “Ik heb zelfs nog een originele Warhol langs de kant liggen, de tentoonstelling is dus voor 99 procent Belgisch”, lacht Paul. “Om de wens van Pol Mara’s weduwe verder te zetten, schenk ik 10 procent van de verkoop aan het Rode Kruis Waregem-Anzegem, er staat ook een collectebus voor vrije giften.”