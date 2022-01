Permanente mini-expo’s in ramen van De Tank

De ramen van atelierwerking De Tank op de Burg werden omgebouwd tot drie vitrineboxen voor mini-expo’s. Het initiatief gaat uit van kunstenaar en Tank-conciërge Sam Vanroose.

“Sinds corona werd het steeds moeilijker voor (jonge) kunstenaars om werk te tonen. Het is soms spijtig dat hier elke dag duizenden toeristen passeren zonder dat ze beseffen hoeveel talent er in De Tank een atelier heeft. Met Raamwerk wil ik daar iets aan doen”, zegt Vanroose.

De eerste Raamwerk-expo is er eentje van de initiatiefnemer zelf. Hij toont een aantal geometrische lichtarmaturen en interieurobjecten uit metaal. Vanroose: “Ik presenteer verschillende ontwerpen in combinatie met interieurobjecten en decoratie. De opstellingen zullen wekelijks veranderen met nieuwe ontwerpen en nieuwe combinaties.”

Schepen van Jeugd en voorzitter van De Tank Mathijs Goderis juicht het initiatief toe. “Wie hier passeert kan letterlijk binnenkijken in de atelierwerking en ontdekken hoeveel talent hier een plek krijgt. Ik hoop dat Raamwerk een heel divers staalkaartje kan worden van de jonge kunstenaars in De Tank en in Brugge.”

Coördinator van De Tank, Elke Desutter, hoopt dat Raamwerk ook voor extra aandacht voor De Tank kan zorgen. “Mensen weten misschien niet dat De Tank momenteel een onzeker verhaal is. We mogen op deze locatie blijven tot eind dit jaar. De meer dan 40 kunstenaars die hier een atelier hebben, weten dus nog niet waar ze kunnen werken vanaf 1 januari volgend jaar. We hopen dus dat er snel een oplossing komt.” (CGRA)