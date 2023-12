Peepshow: binnengluren in de Brugse kunstgalerie van Sophie

“Jawel, er komen hier af en toe mannen gluren aan mijn vitrine. Maar ook vrouwen”, zegt de Brugse Sophie Van den Berghe, die onlangs een kunstgalerie met de opmerkelijke naam Peepshow opende in het Genthof. “De erotische naam lokt, zoals verhoopt, belangstellenden. Maar als ik erop wijs dat mijn handelspand een galerie is, druipen sommigen glimlachend af.

Sophie Van den Berghe (54) was wijs genoeg om het oude logo van het lang leegstaande pand – De Hesp, er was ooit een beenhouwerij gevestigd – niet te gebruiken.

Tristesse

“Schilderijen waren vroeger ook een middel om binnen te gluren in het interieur van de adel of bourgeoisie. Vandaar de artistieke associatie die ik maak”, vertelt de kunstenares en uitbaatster van galerie Peepshow.

“In de vitrine stel ik tot eind deze maand negentien schilderijen die ik zelf vervaardigd heb, tentoon. De bedoeling is om volgend jaar andere kunstenaars een plek te bieden om te exposeren.”

“Ik werk aan de reeks This is (not) Victorian, waarin ik vrouwen in historische kostuums portretteer, maar ook interieurs, zoals een hemelbed, schilder. Ik wil verhalen vertellen met mijn figuratieve schilderijen, die een melancholische sfeer uitademen. Een zekere tristesse.”

Verliefd

“Beroepshalve ben ik actief als internationaal agent voor Belgische chocoladefabrikanten. Maar ik heb vier jaar schilderkunst gestudeerd. Ik had eindelijk de moed gevonden om naar een Brugse galerie te stappen, met de vraag om een eerste solotentoonstelling te krijgen. Maar toen ik dit leegstaande handelspand zag, werd ik er verliefd op. De galerie dient tegelijk als mijn atelier”, aldus Sophie Van den Berghe.