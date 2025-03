Paul Delvaux Museum in Koksijde opent de deuren

Net voor de krokusvakantie opende het Paul Delvaux Museum opnieuw de deuren. De tentoonstelling ‘Paul Delvaux, Het lichaam en de achtergrond, een harmonieus samenspel’ waarmee het museum vorig jaar ‘100 jaar surrealisme’ in de kijker zette en terugblikte op het overlijden van de beroemde kunstenaar 30 jaar eerder (1994) werd een voltreffer en loopt nog altijd.

Deze tentoonstelling geeft inzicht in hoe iconografische elementen zich in het werk van Delvaux herhalen, van schets naar tekening, van tekening naar schilderij. Ze brengen zijn intieme droomwereld tot leven in een harmonieus samenspel.

Het decor en het lichaam

Camille Brasseur, directeur van de Stichting Paul Delvaux: “De rode draad door deze tentoonstelling komt voort uit twee fundamentele thema’s: het decor en het lichaam. De combinatie van de altijd terugkerende iconografische elementen zoals architectuur, de Oudheid, de natuur, het landschap en de zee geven aan Delvaux’ afgewerkte creaties een bepaald klimaat dat we associëren met de wereld zoals hij die afbeeldt.”

Museummanager Ingrid Tahon: “Opvallend in zijn vroege werken zijn de decors. In zijn jonge jaren had de schilder geen atelier en tekende en schilderde hij alles wat hij zag tijdens zijn wandelingen: de gebouwen in zijn geboorteplaats, de treinstations toen hij in Brussel woonde, laadkaaien, havens … De stad was zijn ‘openluchtatelier’.”

“Met de jaren ontwikkelt Delvaux zijn unieke eigen stijl, een mooie samenstelling van zijn eigen leefwereld, te omschrijven als ‘poëtisch realisme’. Even centraal in het oeuvre van Delvaux staat het vrouwelijke lichaam. Ook daar zien we een evolutie die uiteindelijk resulteert in de uit duizenden herkenbare Delvaliaanse dames met de zweverige houding, de atypische profielen en poses,…”

Veiling

Wat bezoekers niet zullen zien op deze tentoonstelling zijn drie werken van Delvaux die op 5 maart verkocht worden op de veiling ‘The Art of the Surreal’ bij Christie’s in Londen. Daar gaan 25 exclusieve werken onder de hamer, waaronder zes van René Magritte (eentje wordt geschat tussen 6 en 9 miljoen Britse ponden), een Leon Spilliaert, een Salvador Dali, drie werken van Max Ernst …

De drie schilderijen duiken na meerdere decennia weer op. Sinds de jaren 1970 zijn ze niet meer te zien geweest op museumtentoonstellingen. Ze komen uit een privécollectie van een verzamelaar met een grote passie voor Delvaux. De man overleed vorig jaar en droeg zijn nalatenschap over om ze te laten veilen bij Christie’s.

Nooit eerder zijn er drie Delvaux tegelijk aangeboden in één verkoop, en bovendien zijn ze in uitstekende staat. Paul Delvaux schilderde ‘Nuit de Noël’ (126 X 176 cm) in 1956 en verkocht het in 1962 aan de Brusselse verzamelaar Marcel Mabille. Het tweede werk, ‘La ville endormie’ (150 X 175 cm) uit 1938, verkocht Delvaux in 1944 aan zijn vriend-kunstenaar Robert Giron. Heel herkenbaar zijn Delvaux’ mysterieuze naakte of halfnaakte vrouwen in een setting van ruïnes van klassieke gebouwen uit verschillende tijdsperiodes.

‘Les belles de nuit’ (100 X 100 cm) dateert van 1936 en was ooit in het bezit was van de beroemde surrealistische mecenas Edward James. Twee half ontklede vrouwen poseren voor een klassiek architecturaal gebouw en de achtergrond is geïnspireerd op het ‘Pays Noir’, het zwarte land. Christies schat de waarde van ‘Les belles de nuit’tussen 500.000 en 1 miljoen pond, van ‘La ville endormie’ 1,2 tot 1,8 miljoen pond en ‘Nuit de Noël’ tussen 1 en 2 miljoen pond.