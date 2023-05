Patrick Vandoorne uit Rumbeke schenkt porseleinen racehelm aan Prins Albert van Monaco

Kunstenaar Patrick Vandoorne (71), papa van racepiloot Stoffel, mocht dinsdag op audiëntie bij Prins Albert van Monaco. De Rumbekenaar en zijn partner Pascale Vandendriessche schonken er de prins een racehelm uit porselein.

Eind deze week stelt Patrick zijn andere racehelmen en paarden in porselein tentoon vlak aan het parcours waar de F1-wedstrijd doorgaat. “De prins maakte erg veel tijd voor ons. Een heel eenvoudige en vriendelijke man”, aldus Patrick.

Joviaal persoon

Patrick Vandoorne stelde al meermaals tentoon in onze regio, maar komend weekend mag hij zijn kunstwerken wel op een heel speciale plek exposeren. De porseleinen helmen en paarden zijn namelijk te zien in een hotel dat vlakbij het parcours ligt waar de F1-wedstrijd dit weekend doorgaat. In aanloop naar de tentoonstelling werden Patrick en zijn partner Pascale dinsdag ontvangen door Prins Albert van Monaco. Hij nodigde hen uit in zijn prinselijk paleis. “We werden er met open armen ontvangen. De prins maakte erg veel tijd voor ons vrij. We babbelden over Stoffel en over kunst. Een heel open gesprek. De prins is een erg joviaal persoon. Ik voelde me er onmiddellijk op mijn gemak.”

Geschenk

Patrick had ook een geschenk voor de prins mee: een van de racehelmen die hij maakte. “De prins nam het kunstwerk hartelijk in ontvangst. Hij vertelde me dat het een mooi plaatsje zou krijgen op de plek waar hij zijn wagens tentoonstelt. Ik hoop stiekem dat ik daar ooit zelf eens nog een project mag uitwerken.” Voor Patrick is het nu aftellen naar de tentoonstelling komend weekend. “Bij het opstellen van de expositie krijgen we veel hulp van het personeel van het hotel. Dat doet wel deugd.”