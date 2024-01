Pat Vandoorne, van Monaco naar Galerie Blomme in Roeselare

Pat Vandoorne, de vader van de formule e-piloot Stoffel Vandoorne is na zijn bezoek bij Prins Albert van Monaco niet stil blijven zitten.

Naar aanleiding van de Formule 1-race in het prinsdom mocht Pat vorig jaar zijn kleien beelden tentoonstellen in het exclusieve Fairmont hotel. Zijn werk viel in de smaak bij de sportliefhebbers én bij Prins Albert. Ook dichterbij is het werk van Pat Vandoorne de volgende maanden te zien onder andere in de galerie mARTine in de Jan Mahieustraat en op de internationale racing show in de expohallen in Kortrijk op 13 en 14 januari. Daar zullen ook de wagens van zijn zoon Stoffel Vandoorne te zien zijn. Verder stelt Pat ook tentoon van 23 februari tot en met 3 maart in galerie Blomme samen met de Japanse kunstenares Chihiro Kondo. (BCR)