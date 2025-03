Pat Vandoorne exposeert in garage Vanhulle in Izegem: “Ook de wagen waarmee Stoffel wereldkampioen werd, staat hier”

Roeselaars kunstenaar Pat Vandoorne (73) en zijn zoon Stoffel (33), die al jarenlang furore maakt in de autosport, exposeren twee weekends in de Izegemse garage Vanhulle. Naast racehelmen en de wagen waarmee Stoffel wereldkampioen Formule E werd, zijn ook de kunstige helmen en paarden van vader Pat er te zien. “Dit heb ik al altijd eens willen doen”, zegt Pat.

Onder de noemer Helmets and horsepower kan je twee weekends lang een tentoonstelling op een opmerkelijke plek bezoeken. Pat en Stoffel Vandoorne palmen namelijk de showroom van garage Vanhulle in. “Het is een droom om mijn passie met die van Stoffel in één tentoonstelling te kunnen combineren”, zegt vader Pat Vandoorne uit Roeselare. “Deze expo biedt een mooi overzicht van de carrière van Stoffel, maar toont ook waar ik als kunstenaar mee bezig ben.”

Te midden van de showroom prijkt de auto waarmee zoon Stoffel in het seizoen 2021-2022 wereldkampioen in de Formule E werd. “Maar ook zestien helmen die hij tijdens de vele races gedragen heeft, zullen hier te zien zijn”, zegt Pat.

Racehelmen

Pat verwacht de komende twee weekends een mooie mix van liefhebbers van autosport en van liefhebbers van kunst. “De liefde voor pk’s is ook te zien in mijn kunstwerken. Zo maakte ik al tal van paarden, maar creëerde ik ook kunstige racehelmen”, zegt Pat. “Ook die zullen hier te zien zijn.”

Pat is op 22 en 23 maart en op 29 en 30 maart telkens aanwezig tussen 11 en 18 uur om de bezoekers uitleg te geven. De expo kan je ook van 24 tot en met 28 maart bezoeken, maar dan alleen op afspraak. “Stoffel zal er jammer genoeg niet bij zijn. Onlangs was hij nog in Australië. Van daaruit ging het naar Barcelona en nu zit hij in Shangai”, zegt Pat.

Grote fan

Joost Vanhulle is vereerd dat hij de expo in zijn garage mag verwelkomen. “Via cafébaas Tom Sintobin werd ik een grote fan van Stoffel”, zegt Joost. “Ik reisde al enkele keren mee naar Monaco. De wagens die anders in mijn toonzaal staan, maken nu even plaats voor die waarmee Stoffel wereldkampioen werd. Ik ben ervan overtuigd dat er heel wat mensen zullen komen kijken. Op die manier ontdekken ze ook de garage en krijg ik misschien mensen over de vloer die hier anders niet komen.”