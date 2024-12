Pascal Hoël opent eigen galerij

Sinds kort kunnen kunstliefhebbers terecht in de Gallery PascalHugo Art in Ieper. “Ik begon zo’n 15 jaar geleden met schilderen”, vertelt uitbater Pascal Hoël. “Mijn inspiratie vond ik in werken van Jackson Pollock en Denis De Gloire. Ik zou mezelf geen kunstenaar noemen, maar iemand die een enorme nood heeft om zichzelf op doek of in beeld te profileren. Enkele geslaagde exposities, zoals Vern-Event in de Elverdingestraat, leerden mij dat er zeker interesse is in de werken. Maar het is vaak wel moeilijk om een geschikte locatie te vinden om tentoon te stellen. Daarom besloot ik deze locatie voor enkele maanden, en wie weet voor veel langer, te huren. En de naam was ook vlug gevonden, want het zijn gewoon mijn twee voornamen.”

“Ten opzichte van andere galerijen zijn het bij mij voornamelijk eigen werken die er te zien zijn en zeker aan te kopen zijn. Alle stukken zijn uniek en niet aangekocht bij andere artiesten. Ik verkoop en verhuur kunst, maar daarnaast zorg ik ook voor het opfrissen van oude meubels en voorwerpen. We staan wel open voor andere kunstenaars uit de regio die op zoek zijn naar een locatie om ook hun werken aan het brede publiek te tonen. Iedereen die zich ook maar ietwat op de artistieke markt begeeft, mag gerust komen aankloppen bij ons om een expositie te houden.” (DT)

Gallery PascalHugo Art is te bezoeken in de Tempelstraat 12 in Ieper. Tot Nieuwjaar dagelijks van 14 tot 18 uur, vanaf januari enkel nog open van donderdag tot zondag, ook van 14 tot 18 uur.