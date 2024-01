Participatieproject ‘Drijfgoud’ gaat op zoek naar de Ensor in jou

Ook de Bibliotheek van Oostende dompelt zich in 2024 helemaal onder in het Ensor-festival. Er is een nieuwe editie van het participatieproject ‘Drijfgoud’, waar iedereen een creatieve invulling mag geven aan het thema ‘De Ensor in jou’. Daarnaast wordt elke maand een lezing georganiseerd met boeiende sprekers, die zich op hun eigen manier in de figuur van James Ensor hebben verdiept.

Na de vorige editie van Drijfgoud rond het thema eenzaamheid (naar aanleiding van de coronapandemie), organiseert de bibliotheek een nieuwe editie rond Ensor. Het is de bedoeling dat deelnemers op zoek gaan naar de ‘Ensor in zichzelf’. “James Ensor is vooral bekend als kunstenaar, maar hij was ook musicus, activist en levensgenieter. Hij maakte graag gebruik van wartaal en enige satire en zelfspot waren hem niet vreemd. We zijn er dan ook van overtuigd dat iedereen wel een stukje van Ensor in zichzelf herkent. Met Drijfgoud willen we alle creatievelingen oproepen om aan de slag te gaan en zich te laten inspireren door de kunstenaar”, vertelt schepen Bart Plasschaert.

“Je kan iets schrijven, een video maken, schilderen of tekenen…. De mogelijkheden zijn eindeloos.” Ter inspiratie vindt in de maand januari een expo plaats in de bibliotheek, met werken over Ensor uit het bewaarfonds Ostendiana en de bibliotheek van Mu.ZEE. In april zullen alle ingezonden werken er worden tentoongesteld. Meer informatie over dit project vind je op drijfgoud.be, deelnemen kan ook via die pagina.

Ensor-lezingenreeks

Naast dit project organiseert de bibliotheek een lezingenreeks waarin verschillende sprekers hun licht laten schijnen over Ensor. De lezingenreeks vindt maandelijks plaats op zondagvoormiddag en is gratis toegankelijk. Onder meer Ensorkenner en gids Dominique Gondry, en poolreizigers Mike Louagie en Lien De Ruyck komen langs en in het FAAR-weekend komt Wouter Deprez zijn essay over Ensor voordragen. (HH)

Meer informatie en de inschrijvingslink vind je op oostende.bibliotheek.be of uitinoostende.be.