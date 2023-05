Papa Stoffel Vandoorne exposeert in Monaco en mag op audiëntie bij Prins Albert II

Patrick Vandoorne, de vader van de bekende racepiloot Stoffel Vandoorne, is al jaren aan de slag met keramiek en als beeldhouwer. Ter gelegenheid van de F1-wedstrijd in Monaco mag hij twee dagen exposeren in het exclusieve Fairmont Hotel en krijgt hij een privé audiëntie bij Prins Albert II van Monaco.

Patrick ‘Pat’ Vandoorne is Wevelgemnaar van geboorte maar kwam enkele jaren geleden in Rumbeke wonen. Toen hij als architect op pensioen ging, kwam er eindelijk weer tijd vrij om een lang verwaarloosde hobby opnieuw op te nemen. In de Mandelstraat werkt hij in een oud industriepand in zijn atelier.

“Witsteen en klein zijn mijn meest gebruikte materialen en ik begon net voor corona koppen te maken. Spontaan kwam de horizontale belijning in mijn werken steeds meer naar voren. En via de koppen kwam ik al even toevallig uit bij iets wat op een helm leek, de helm van zoon Stoffel. Dat concept viel in de smaak bij velen en dus maakte ik er een hele serie van.”

“Die was voor het eerst te zien op een tentoonstelling in Galerie Blomme tijdens de coronaperiode. Niet meteen ideaal om veel volk over de vloer te krijgen. Anderzijds was die tijd door de lockdowns wel een heel creatieve periode.”

“Ik heb in mijn leven al veel meegemaakt maar dit event spant wel de kroon”

“En nu dus Monaco. Stoffel woont daar en via hem ging het iets makkelijker om daar aan de juiste adressen te geraken. Ik mag er twee dagen exposeren in het prestigieuze Fairmont Hotel aan de beroemde bocht op het circuit van Formule-1-wedstrijd. En dat net tijdens het weekend van de race op 27 en 28 mei. Het wordt een heel huzarenstukje om alles daar opgesteld te krijgen. Gelukkig zijn mijn werken redelijk compact zodat ik alles in de auto krijg. Ik heb in het hotel een ruimte tot mijn beschikking die overdag toegankelijk is voor het publiek en dat zullen vooral autoracefans zijn. Ik zal er vooral mijn paarden en helmen tentoonstellen samen 46 werken.”

Kers op de taart

“Ik zal me strikt moeten houden aan de vele protocolregels. Zo kan ik enkel ’s avonds of ’s nachts met de wagen bij het hotel om de tentoonstelling klaar te zetten. De opbouw van het hele formule-1-circus is al volop bezig dus je rijdt niet zomaar eventjes Monaco binnen.”

“Maar er is ook een kersje op de taart. Ik krijg een privé audiëntie bij de Prins van Monaco. Op dinsdag 23 mei word ik er verwacht. Ik heb een speciale porseleinen racehelm gemaakt die een plaatsje zal krijgen in het museum van de prins. Hij is zoals bekend een groot kunstliefhebber.”

“Ik ben best wel trots op deze unieke opportuniteit. Ik heb in mijn leven al veel meegemaakt maar dit event spant wel de kroon”, aldus nog Pat Vandoorne.