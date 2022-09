Overzichtstentoonstelling van Werner Sarlet (84): “Onder de radar, maar veel lof in de kunstwereld”

De gemeente Jabbeke en de cultuurraad houden een retro-spectieve rond het werk van de Varsenaarse kunstschilder Werner Sarlet. Deze impressionistische schilder is ondanks zijn talrijke onderscheidingen altijd onder de radar gebleven.

De Cultuurraad van gemeente Jabbeke pakt in de maand september uit met een kleurrijke expo met een uitgebreide selectie kunstwerken van de hand van kunstschilder Werner Sarlet uit Varsenare. Werner, inmiddels 84 jaar, volgde een opleiding Regentaat Plastische Kunsten onder leiding van Octave Landuyt en was docent plastische kunsten, wetenschappelijk tekenen en modetekenen. Hij mocht gedurende zijn 62-jarige carrière als kunstschilder tal van onderscheidingen in ontvangst nemen.

Natuur als inspiratie

“Sarlet begon zijn carrière in de jaren vijftig met impressionistisch getinte kunstwerken en evolueerde na een expressionistische periode naar het postsurrealisme. De natuur was zijn grote inspiratie. Terugkerende elementen in zijn schilderijen zijn handen, vlinders, insecten en bloemen. De zee-egel nam Werner vaak als vertrekpunt. Technisch en esthetisch heeft hij een geheel eigen stijl”, weet Norbert d’Hiet van de Jabbeekse cultuurraad. “De cultuurraad mag dan ook met fierheid uitpakken met een expo rond dit veelzijdig talent.”

Hij liet zijn verbeelding niet stikken in opgelegde patronen

Ontdekking

“Werner Sarlet is nooit echt bekend geraakt bij het grote publiek, maar in het kunstwereldje wordt hij wel geprezen. Onder andereLucien Dendooven , Paul Vanderschaeghe en Fernand Bonneure zijn alvast fan van zijn werk. Kunstcritici als Walter De Taeye, Remi De Cnodder of Hugo Brutin prijzen zijn oeuvre omwille van de fantasiewereld ontsproten aan de natuur”, vertelt Norbert. “Werner Sarlet heeft maar korte tijd lessen gevolgd aan de Brugse Academie. Ik zou zeggen, lang genoeg om zijn basisopleiding als schilder te volmaken, en kort genoeg om zijn verbeelding niet te laten stikken in opgelegde denkpatronen. Vooral de figuur van Octaaf Landuyt speelt daarin een grote rol. Bij nader inzicht valt het op hoe hij vooral vanaf de jaren zeventig duidelijk diens hand en zijn geest in zijn werk heeft vertaald.” (PA)

De kunsttentoonstelling Werner Sarlet zal plaatsvinden in de Sint-Mauritiuskerk te Varsenare van 16 september tot en met maandag 26 september. Ook tijdens de kermisdagen kan je deze tentoonstelling bezoeken.