Overzichtstentoonstelling over Gent-Wevelgem: van ‘La Couronne’ naar ‘In Flanders Fields’

De overzichtstentoonstelling ’85 jaar Gent-Wevelgem’ geeft aan de hand van affiches en foto’s een goed beeld van de wielerwedstrijd. Wie de unieke fotoboeken van Georges Matthijs inkijkt kan zich perfect inbeelden hoe de wedstrijd in de jaren ’50 verliep.

“Het moeilijkste bij dergelijke tentoonstellingen is de selectie maken”, geeft Rudy Neve toe. Rudy, Rinzy Callewaert en Marc Watteyne hebben op overzichtelijke wijze een tentoonstelling gemaakt over 85 jaar Gent-Wevelgem. De aanleiding was het jubileumjaar Wevelgem 825, meerdere redenen dus om de aandacht te vestigen op de rijke geschiedenis van de wielerwedstrijd.

De samenstellers maakten een selectie uit de honderden affiches, brieven en foto’s die vooral bij heemkundige kring Wibilinga in het archief steken. “Het oudste stuk is een affiche uit 1937”, vertelt Rudy Neve. “De wedstrijd werd voor het eerst gereden in 1934, maar die eerste affiches zijn verloren gegaan. De officiële naam toen was ‘Gent-Wevelgem La Couronne’. La Couronne was een fietsenmerk.”

Bij ‘De trofee van Vlaanderen’ reden de renners eerst van Gent naar Wevelgem. Hier overnachtten ze, waarna ze de dag erop terug naar Gent reden.

Een mooie affiche toont naast sponsor “Tabak Jager” – sigaretten waren dankbare sponsors – het parcours. In de jaren ’40 liep dat al via Ieper naar het Heuvelland, de start lag steeds in Gent. “In de jaren vijftig kregen we een samenwerking tussen Gent-Wevelgem en Omloop het Volk”, vervolgt Rudy. “Bij ‘De trofee van Vlaanderen’ reden de renners eerst van Gent naar Wevelgem. Hier overnachtten ze, waarna ze de dag erop terug naar Gent reden.” De affiches tonen verder de aankomsten op het vliegveld en de evolutie naar “Gent-Wevelgem In Flanders Fields”.

Mensenmassa’s

Het tweede deel van de tentoonstelling bestaat uit foto’s, de organisatoren maakten een eigenzinnige selectie uit de gigantische collectie. De meest sprekende foto’s zijn die van de winnaars, zoals Eddy Merckx in 1967 die je nauwelijks kan terugvinden tussen de mensenmassa. Verder zie je de podiummissen, de sfeerscheppers zoals de bookmakers, het publiek dat uit ramen en bomen hangt om een glimp van de renners te kunnen vangen. Er liggen ook enkele unieke zaken.

“Het Vliegend Wiel was niet enkel de organisator, tussen 1946 en 1959 hadden ze ook hun eigen wielerploeg waar ook Romain Vanwynsberghe uit Moorsele een tijdje voor reed”, besluit Rudy Neve. “Kijk, deze boeken waren ooit van Georges Matthijs, stichter van Gent-Wevelgem. Ze lezen als een wielerverslag, aan de hand van de foto’s reconstrueerde hij de wedstrijd in zijn fotoboeken. Werkelijk uniek.”