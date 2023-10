Tot eind oktober is er een mooie overzichtstentoonstelling over 50 jaar Paulusfeesten. In de inkomhal van de bibliotheek worden affiches van alle edities en foto’s getoond.

Er zijn ook kasten met tal van memorabilia over de stadsfeesten en er wordt getoond hoe de feesten ontstaan zijn. Verder zijn er kasten over de opbouw, decoratie, straattheater, artiesten en medewerkers. Een videofilm schetst enkele opmerkelijke acts.

Voorzitter Pascal Baele: “Hier zijn ook de klompen van Dave te zien. Hij werkt al 40 jaar bij de Paulusfeesten en kreeg die van twee Nederlanders die hier aanspoelden en tien jaar meewerkten aan de feesten.”

Op de expo zijn ook het nieuwe boek van Jean-Jacques Soenen en de catalogus met alle affiches te zien. Dat laatste werk is te koop voor 25 euro bij de Paulusfeesten.