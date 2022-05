Oudste bekende afbeelding van de Guldensporenslag zeven dagen te bewonderen in Kortrijk

De kist van Oxford is een houten kist waar op het voorpaneel taferelen van de Guldensporenslag zijn afgebeeld. Het is de oudste bekende afbeelding. Tot nu staat de kist in het New College in Oxford, maar deze zal vanaf deze zomer te zien zijn in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar het verhaal van de Guldensporenslag op een multimediale manier zal worden gebracht.

Het paneel dateert wellicht van kort na de slag van 1302 en werd door een Brugse schrijnwerker vervaardigd. De kist werd in 1905 ontdekt in de buurt van Oxford en staat sindsdien in het New College.

Vlaams minister-president Jan Jambom (N-VA) kon met de steun van FTT, het Flanders Investment & Trade, de universiteit van Oxford overtuigen om de authentieke kist ‘The Courtrai Chest’ uit te lenen aan Kortrijk, en dit voor 1 jaar.

Zeven dagen

Dit topstuk wordt vanaf 11 juli getoond in de vernieuwde scenografie over de Guldensporenslag in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De feestelijke opening is op zondag 10 juli, in aanwezigheid van minister Jambon. Het grote publiek is vanaf maandag 11 juli welkom.

De kist zal zeven dagen op zeven te bezoeken zijn.