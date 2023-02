Oudenburgse kunstenaar Patrick Tahon stelt werken in zink en hout tentoon

Kunstenaar Patrick Tahon, al jaren bekend om zijn abstracte schilderijen, heeft een nieuwe passie. Hoewel hij het schilderen niet volledig opzij schuift, is hij al enkele maanden aan de slag met zink en hout. En die werken stelt Patrick tot half maart tentoon in het bezoekerscentrum van domein De Hoge Dijken. “Met deze materialen gaat voor mij een heel andere dimensie open.”

In de jaren tachtig volgde Patrick Tahon (66) zijn eerste lessen in de Oostendse academie. “Ik wilde leren beeldhouwen, maar kwam bij toeval terecht bij de schilders en ben daar blijven plakken”, lacht Patrick. Hij heeft zich jaren uitgeleefd in abstracte werken. Maar enkele maanden geleden schakelde hij over naar het bewerken van zink en hout. “En nog liefst een combinatie van oude en nieuwe zink.”

En dat oude zink vindt Patrick her en der bij afbraakwerken, of in een recuperatiebedrijf. “Liefst werk ik met zink waaraan een verhaal of een geschiedenis vast zit. Alleen al de zoektocht is speciaal”, zegt de kunstenaar, die beroepshalve in de metaalnijverheid heeft gewerkt. De materie heeft dus weinig geheimen voor hem.

De geboorte

“Intussen heb ik al een 25-tal werken gemaakt met zink en ook enkele waarin hout is verwerkt. Ook het meeste hout is niet nieuw en heeft een geschiedenis. Zo raakte ik aan een oude eiken balk uit een schouw. Een deel daarvan is nu verwerkt in een werk dat ik maakte voor Open de Tijd, de poëzie- en kunstroute van kunstkring Roderick in samenwerking met de bibliotheek”, vertelt Patrick Tahon. “Mijn werk symboliseert de geboorte. Rondom zie je ringen die de planeten weergeven, omdat daar geen tijd is.”

“Het werken met beide materialen heeft voor mij een heel andere dimensie geopend. Het is wel een vuilere bezigheid dan schilderen. Ik doe sommige zaken buiten in de tuin. Ook dat is dan weer specialer”, vindt Patrick, die intussen zelfs spiegels verwerkt in zijn kunstwerken. “Liefst oude. Ik heb er heel wat kunnen recupereren in de klassen van de vroegere school Heilige Familie, een gebouw dat binnenkort wordt afgebroken. Wat ik daarmee precies zal doen, weet ik nog niet. De ideeën komen wel.”

Drie kijkkansen

Wie de werken van Patrick Tahon wil ontdekken, kan dat tot half maart op woensdagnamiddag en zondagvoormiddag in bezoekerscentrum De Grote Zaagbek van domein De Hoge Dijken, op 18 en 19 maart in Zomerloos in Gistel, en van 9 tot 12 juni tijdens de Dolle Dagen van Gistel in het oude stadhuis.