Oudenburg heeft met ‘Message in a bottle’ een nieuwe eyecatcher: “Blij dat verhuis goed gelopen is”

Vrijdagmiddag 20 januari werd het kunstproject van Carla Metsch, ‘Message in a Bottle’, succesvol verhuisd van de Persepit in Wenduine naar Oudenburg. Daar ligt het nu neer in de Stationsstraat aan het Vaardeken. “Een vermoeiende dag, maar nu zijn we heel gelukkig dat alles goed verlopen is”, zeggen Carla en haar partner, steun en toeverlaat Freddy Coucke.

Alles begon in februari 2021 toen Carla Metsch op vraag van kunstkring Art-Slag De Haan aan de slag ging om een monumentaal werk te maken om in De Persepit Wenduine neer te leggen. “Ik gaf mijn project de naam Message in a Bottle vermits we daar op honderd meter van de zee zouden zitten.”

Vakkennis

De fles zou ongeveer 5 meter hoog worden. “Freddy is altijd aannemer geweest dus kwestie van stabiliteit heeft hij de nodige vakkennis voor”, zegt Carla.

Het koppel werkte twee jaar aan de fles, die bestaat uit recuperatieflessen. In sommige zit ook een boodschap.

Na een opbouw in het eigen atelier in de Redinnestraat verhuisde het beginstuk op 2 juni 2021, toen al 80 cm hoog, naar de Persepit. Daar bouwden Carla en Freddy elke dag, van ’s morgens tot ’s avonds, verder aan het kunstwerk.

Onzekere toekomst in Wenduine

“In de loop van ons tweede seizoen daar kregen we te maken met een onzekere toekomst voor ons werk dat in de Wenduinse duinen lag en er wellicht niet zou mogen blijven. Het begon voor ons ook door te wegen, want we waren elke dag uren van huis weg en moesten dagelijks 40 kilometer rijden. Ook kregen we geregeld te maken met storm en de schrik dat er iets zou misgaan”, vertelt Carla Metsch.

Het kunstwerk stabiliseren vraag nog heel veel werk. Nu volgt nog de afwerking. En dat wordt een hele klus voor Carla en Freddy. © Laurette Ingelbrecht

“Ik klopte aan bij het stadsbestuur van Oudenburg met de vraag of het werk eventueel in mijn thuishaven een plaats kon krijgen. En dat werd onmiddellijk toegestaan. Message in a Bottle kon verhuizen naar de Stationsstraat aan het Vaardeken.”

“De verhuis was spannend, maar het lukte toch maar”

“In oktober vorig jaar gingen we op zoek naar een manier om de fles te verhuizen. Bij een bepaalde aannemer moesten we 450 euro voorschot betalen, maar die zou de taak uiteindelijk niet doen. Ons geld waren we kwijt. Freddy vond in de firma Verhelst Zandvoorde wel de geschikte partner.”

Vrijdagmorgen 20 januari was het zover en kwam de vrachtwagen en de grote kraan aan in de Persepit waar de fles gelicht werd om de hele weg veilig te ondernemen naar Oudenburg. “Het was heel spannend, maar het lukte toch maar. Ook de opbouw van de fles is ons gelukt, hoewel bijna iedereen er aan twijfelde”, zucht Carla.

Nog aan afwerking bezig

De komende lente en zomer zullen we Carla en Freddy nog dikwijls aan het werk zien aan de fles, want die moet nog een hals en een grote fles als afsluitstuk krijgen. Ook moet de voet nog worden bijgewerkt. “Dat zal voor ons een heel verschil maken. Niet meer de afstand naar Wenduine moeten rijden en ook minder last hebben van strakke wind. Ik verzeker je, er is een groot verschil tussen een windvlaagje in Oudenburg en een storm van 90 km per uur in de Persepit”, lacht Carla Metsch.