Originele crowdfunding om kapel LOF aan te kopen: “75 herwerkte kunstwerken veilen”

De kapel LOF op de LOOF-site is al 36 exposities lang een plek voor creatief talent. Om de formule van LOF te kunnen verderzetten, wil uitbater Lien Vanden Broecke nu al in actie schieten. “Met de veiling van bewerkte kunstwerken proberen we alvast een behoorlijk bedrag te verzamelen om dit gebouw aan te kopen en het project een definitieve vorm te kunnen geven.”

Het privé-initiatief is bedoeld als inspiratiebron door en voor creatieve zielen. Talent wordt gespot, begeleid en gesteund in hun expo, en de ruimte, begeleiding en communicatie krijgen ze gratis ter beschikking. “Wat momenteel een tijdelijke invulling van een leegstaand gebouw is, wil ik met volle goesting verderzetten. Uit het succes en de grote vraag om hier te exposeren blijkt dat dit een uniek en waardevol project is voor deelnemers, cultuur in de stad, buurt en bezoekers.”

Eerste fase

Na anderhalf jaar LOF uit te baten wil Lien het succesvolle concept LOF in rechte lijn verderzetten en hiervoor de kapel aankopen. De eerste fase is een heuse crowdfunding in origineel formaat. “Tot nu toe hebben we 75 kunstwerken aangekocht in tweedekanswinkels. Kunstwerkjes die generaties lang de woonkamer sierden, blijken niet meer zo gewild door de nakomelingen. Maar net daar schuilt dan weer een zee van mogelijkheden. Wat als we deze werken nu opnieuw onder handen nemen? Kunnen we deze werken weer gigantisch gewild maken? De uitdaging is aan jullie.”

De kapel LOF is een plek voor creatief talent. De uitbater start een crowdfunding om het gebouw aan te kopen. © MD

Lien lanceert daarom een open call naar creatieve duizendpoten die zelf aan de slag willen gaan met een bestaand werk. “Ga je voor echt vakmanschap, enthousiaste creativiteit, collage, schilderkunst, druktechnieken, cartoon, stripverhaal, 3D-toevoeging, assemblage, dubbele lagen of zet je er een ingetogen fijne schets bovenop? Aan jou de keuze. Minimum een derde van het oorspronkelijke werk moet nog zichtbaar zijn. Alle werken worden tentoongesteld gedurende twee weekends in september, waar ze te koop worden aangeboden ten voordele van de kapel voor LOF”, besluit Lien.

De onbewerkte schilderijen waaruit kunstenaars kunnen kiezen, zijn op 17 en 18 juni van 10 tot 18 uur te bezichtigen in LOF. Nadien online op www.lof.ooo/stock. Alle informatie over de open call en het project is te vinden op www.lof.ooo/crowdfunding.

(Margot Demeulemeester en Peter Van Herzeele)