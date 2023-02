Oranje bank kleurt opnieuw Kortrijkse Leieboorden

Tijdens de eerste Kortrijkse Triënnale voor beeldende kunst ‘PLAY’ (2018) plaatste kunstenaar Jeppe Hein twee oranje banken op de verlaagde Leieboorden. Een daarvan werd vanwege de grote populariteit aangekocht door de stad en kreeg een permanente plek langs de Leieboorden. Het kunstwerk was een van de meest gefotografeerde werken tijdens PLAY. De bank was echter aan een opknapbeurt toe en ging daarvoor even terug naar de studio van de kunstenaar. Vandaag, donderdag, keert de gerestaureerde bank terug naar zijn bekende plek in Kortrijk.

De Modified Social Bench #05 van de Deense kunstenaar Jeppe Hein kende veel bijval tijdens de eerste Triënnale PLAY in Kortrijk. Spel en interactie was het uitganspunt van dit beeldende kunstfestival en dat was duidelijk met de keuze voor de feloranje banken van Jeppe Hein. Het werk was een van de meest gefotografeerde werken op instagram. Alle leeftijdsgroepen voelden zich aangesproken om te zitten, liggen, hangen of klimmen op de bank.

Sociale activiteit en dialoog

De Deense kunstenaar, die woont en werkt in Berlijn, staat bekend om zijn participatieve en interactieve werken in de publieke ruimte. Zijn werk is boeiend en verrassend tegelijk en verandert de ervaring van de publieke ruimte waarbij de toeschouwers centraal worden geplaatst.

De vrij grote installaties in de publieke ruimte nodigen uit tot interactie, tot beweging en spelen. De kunstwerken veranderen de omgeving in plekken waar sociale activiteit en dialoog gestimuleerd wordt tussen gebruikers en voorbijgangers. Zijn banken zijn een vrolijk, dynamisch en kleurrijk antwoord op het meer traditionele straatmeubilair.

Cowboy Henk

“De bank van Jeppe Hein kleurt al bijna vier jaar onze verlaagde Leieboorden en is een ware publiekstrekker. Aangezien de verf heel wat gebruikssporen vertoonde, werd beslist om de bank te restaureren.”

“Ondertussen werd een complete lijst van alle kunstwerken in de publieke ruimte opgesteld en gaan we deze stelselmatig restaureren. Zowel Cowboy Henk aan de oprit van de E17 als de Maagd van Vlaanderen in het Groeningepark zullen zo snel mogelijk aangepakt worden!”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse.