Opvallend kunstwerk siert jaagpad in Avelgem

Aan de stuw op de grens van Waarmaarde en Kerkhove maakt de gemeente Avelgem werk van een unieke hotspot. Er komt een nieuwe picknickplek, met het opvallende kunstwerk Karkas als blikvanger.

Het kunstwerk dateert uit 2018 en vormde een onderdeel van het Waterfrontproject, dat de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op zee herdacht. Het lag een hele tijd op het strand van Zeebrugge. De gemeente Avelgem besloot het metalen geraamte van 27 meter lang naar Waarmaarde te halen, vanwege de kunstenaar: Giovanni Vanhoenacker, een Kortrijkzaan met Avelgemse roots. In deze krant vertelde hij eerder al over het kunstwerk, dat het midden houdt tussen een onderzeeër en een walvis. “Het idee voor een duikboot is er niet zomaar gekomen, want in de oorlog werd hier in Zeebrugge zwaar slag geleverd met onderzeeërs.”

Walvis

“Tegelijkertijd kan je er ook de vorm van een walvis in zien, en ook dat is niet toevallig, want bij een walvis denken we ook aan aanspoelen en hier in Zeebrugge spoelen veel vluchtelingen aan. Mensen die vluchten voor armoede, oorlog en geweld”, zei Vanhoenacker, die lange tijd als scenograaf bij theater Antigone in Kortrijk werkte. Avelgem bedacht een eigen verhaal rond Karkas. Bij het gemeentebestuur valt te horen dat het kunstwerk stroomafwaarts – richting de zee – geplaatst werd, “hoopvol kijkend naar de toekomst”. De schuine ladder die in het werk staat, mag bovendien beklommen worden, al is dat niet simpel, “want hij staat onder een scherpe hoek”. In de aanloop naar de officiële inhuldiging, op zondag 11 september, wordt nog gezocht naar dekens. Die kunnen tussen 15 juni en eind augustus afgegeven worden in gemeenschapscentrum Spikkerelle. Na de onthulling gaan die dekens naar vluchtelingenorganisaties. (PNW)