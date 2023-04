Opnieuw ‘Montmartre’ in Sint-Rochuskerk in Blankenberge

Het Blankenbergs Kunst Collectief en de liberale afdelingen slaan op 1 en 2 april opnieuw de handen in elkaar voor een sfeervolle kunst- en ambachtenmarkt in de Sint-Rochuskerk. “Ons eigen Blankenbergs Montmartre is steevast een schot in de roos”, zeggen organisatoren Els De Bleeckere en Garrit Hinderyckx.

Reeds enkele jaren organiseert het Blankenbergs Kunst Collectief in samenwerking met de liberale afdelingen lokale kunst- en ambachtenmarkten onder de noemer ‘Montmartre’. “We zijn gestart in het parkje voor de Sint-Antoniuskerk, op de voorlaatste zondag van augustus. Omdat dit de wens was van onze leden-kunstenaars, besloten we de markt meerdere malen per jaar te organiseren”, zegt voorzitter Els De Bleeckere.

Liefde voor kunst

Het collectief verenigt kunstenaars uit de meest uiteenlopende disciplines: van beeldhouwen over keramiek tot aquarelleren. “We zijn een groep vrienden, verbonden door de liefde voor onze stad maar ook en vooral door onze liefde voor kunst. In oktober houden we altijd een open atelier in CC de Pekelput, begin december is er onze jaarlijkse groepstentoonstelling in ’t Oud Stadhuis, en we doen dit jaar ook nog mee aan ‘Atelier in beeld’ op 6 en 7 mei. Daarnaast organiseren we fietstochten langs de verschillende kunstroutes in onze regio, zoals deze van Lissewege en Zuienkerke”, klinkt het.

Voor de tweede maal op rij slaat de kunstkring nu de handen in elkaar voor een gezellige kunst- en ambachtenmarkt in de Sint-Rochuskerk op 1 en 2 april. Drieëntwintig kunstenaars doen eraan mee. “Meer kunnen er ook niet binnen in de kerk”, zegt medeorganisator Garrit Hinderyckx. Hij organiseerde de kunst- en ambachtenmarkt vroeger – toen hij nog uitbater was van café du Progres op de Grote Markt – al eens in opdracht van het buurtcomité daar.

De kunst- en ambachtenmarkt in de Sint-Rochuskerk vindt plaats op zaterdag 1 april tussen 10 en 18 uur, en op zondag 2 april van 13 tot 18 uur. De inkom is gratis. “Met dank aan het kerkbestuur en Stad Blankenberge. We hopen dat dit initiatief nog vele jaren mag blijven bestaan”, klinkt het.

