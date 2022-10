Opnieuw kunst in het stadhuis

De Koninklijke Sint Lucasgilde uit Kortrijk stelt samen met Kunstgroep Evarist Carpentier uit Kuurne 75 werken tentoon in de Gotische zaal van het stadhuis van Kortrijk. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 8 oktober.

De Koninklijke Sint Lucasgilde heeft tot doel beeldende kunstenaars uit de streek van Kortrijk in een vereniging samen te brengen in een geest van vriendschap. Dit doen ze al decennialang, de Sint Lucagilde bestaat namelijk sinds 1886 en telt momenteel bijna 50 leden uit Kortrijk en omstreken. De gilde organiseert regelmatig eigen tentoonstellingen maar nodigt ook af en toe andere verenigingen uit. Zo werken ze voor de tentoonstelling Kunst in het stadhuis samen met de Koninklijke Kunstgroep Evarist Carpentier uit Kuurne. Een dertigtal kunstenaars tonen samen 75 nieuwe werken uit verscheidene disciplines van keramiek tot schilderijen, fotografie en brons. De tentoonstelling Kunst in het stadhuis is nog te zien tot en met 9 oktober in de Gotische zaal van het stadhuis. Op zaterdag en zondag is de tentoonstelling geopend van 10 tot 18 uur en op weekdagen van 14 tot 18 uur. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. (Peter Van Herzeele)