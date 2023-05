Opmerkelijke Komenaars spotten in het Leiepark

In het Leiepark verschenen de afgelopen dagen enkele enorme foto’s van opmerkelijke figuren. De beelden maken deel uit van de expositie ‘Opmerkelijke Komenaars’, een tentoonstelling die zowel in Komen-Waasten als Comines France plaatsvindt.

Het concept, dat in 2019 voor het eerst werd uitgewerkt, wil de nadruk leggen op de bijzondere figuren die beide steden mee hebben helpen vormgeven. “Het maakt niet uit of die mensen zich individueel of als deel van een groep hebben ingezet. Ze moeten zich vooral belangeloos hebben ingezet.” Emilie Biguet (37), actief als animatrice bij het cultureel centrum MJC, overzag het Belgische deel van de uitwerking. “Zowel Komen-Waasten als Comines France hebben erg nauwe banden en dus leek het ons leuk om het aan beide zijden van de grens uit te werken. Bij ons ging het om het Leiepark, bij onze Franse buren staan de foto’s in de Publieke Tuin. Enkel de Leie scheidt beide tentoonstellingen. In 2019 ging het voor het eerst door maar toen moest het slot erop vanwege de coronacrisis. Dit jaar mag het opnieuw en dus gingen we op zoek. We kregen 20 mensen in het vizier, een getal dat nadien is bijgestuurd geweest tot acht. Bij onze zuiderburen hebben vijf personen het gehaald.”

Zoektocht naar geluk

Een van de gezichten die de grote foto’s aan Belgische kant sieren, is die van Jean Milleville. “Twee jaar geleden werd die foto genomen en toen ben ik dat eigenlijk helemaal vergeten. Totdat ik plots een uitnodiging kreeg voor de inhuldiging.” Jean lacht wanneer hij zichzelf in het groot ziet, al blijft de man er bescheiden over. Als oud-leerkracht en historicus heeft hij steeds geprobeerd zijn kennis over te brengen op de jeugd. Zijn niet-aflatende inzet voor het behoud van taal leverde hem zelfs de titel van ereburger op. “Ik ben niet meer dan een ander, ook niet omdat ik nu een eigen, grote foto bezit in het stadspark”, lacht de man. “Ik ben ook niet op zoek naar eer, maar net zoals alle andere mensen ben ik op zoek naar het geluk. Het is een moeilijke zoektocht want geluk is vaak erg klein en erg goed verborgen. De enige manier waarop het te vinden is, is door het te delen en dat hoop ik met die foto te kunnen bereiken.”

De expositie is zowel in België als in Frankrijk gratis te bezoeken en loopt nog tot 21 mei.