Opendeurdagen bij kunstenares Christien Dutoit

De Harelbeekse kunstenares Christien Dutoit opent op 8, 9, 15 en 16 oktober haar huis, ateliers en tuin voor het publiek. Ze toont haar sculpturen in brons en keramiek en haar nieuwe schilderijen. “Elk werk heeft zijn eigen verhaal over het mens-zijn”, zegt Christien.

Christien Dutoit (66) volgde een opleiding plastische kunsten en een regentaat plastische opvoeding aan het Sint-Lucasinstituut in Gent en deed vervolgopleidingen naaktstudie aan de academie van Kortrijk en keramiek aan de stedelijke academie van Harelbeke. Christien was er tot 2003 lerares plastische opvoeding. Sindsdien is ze zelfstandig kunstenares. Ze maakt sculpturen in keramiek en brons en schildert. “Ik ontdekte hoe je creativiteit en emoties tot uiting kunt brengen in een kneedbare materie. Ik hou van brons en keramiek en was altijd al geboeid door kunst. Door met klei te leren werken, ontdekte ik hoe je creativiteit en emoties tot uiting kunt brengen in een kneedbare materie.” Elk beeld is uniek. “Elk werk heeft een eigen verhaal dat vertelt over mens-zijn. Ik laat me inspireren door alles wat me omringt en met de mens te maken heeft”, legt Christien uit. “Een idee wordt omgezet in een houding of een gebaar en de context waarin de figuren geplaatst worden. Meestal is een emotie mijn uitgangspunt.” Haar inspiratie hangt af van het moment. “Voor mij staat de mens centraal met hun gedragingen, eigenaardigheden en zelfs frustraties. Dat boeit en inspireert mij, ook mijn eigen gemoedstoestand.”

Unieke werken creëren

Haar werk is een combinatie van verschillende aspecten die ze wil uitbeelden. “Emotie, gedrag, openheid, altijd in de positieve zin. Kunst moet voor mij mooi zijn, elk mens moet toch dat gevoel hebben. Ik wil ook steeds unieke werken creëren.” Voor haar werk begint Christien met een schets die ze uitwerkt in klei. “Na het boetseren en drogen van de klei wordt het bewerkt met oxides, pigmenten en een toetsje glazuur, wat het werk zijn typische kleur geeft”, legt ze uit. Sinds enkele jaren schildert ze ook. “Een beeld is driedimensionaal en dat is totaal anders dan een afbeelding. Ik probeer de wereld van mijn beelden te evoceren in schilderijen.” Christien wil kunst zo lang mogelijk beoefenen. “Het zit onder mijn huid”, lacht ze. Het atelier aan Veldrijk 240 in Harelbeke is open op 8, 9, 15 en 16 oktober van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Indien je nog informatie wenst over deze opendeurdagen kan je Christien bereiken via email info@christiendutoit.be of op de nummers 056 211 605 en 0486 332 659. “Tijdens het bezoek kan je genieten van een glaasje wijn.”