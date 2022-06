Op zoek naar ijzersterk artistiek talent: “Winnaars worden beloond met passend prijzenpakket”

Muziekgroepen, woordkunstenaars, theatermakers en beeldende kunstenaars krijgen de kans het beste van zichzelf te geven op het podium.

“Enkele maanden geleden sloegen de gemeenten Diksmuide, Lo-Reninge, Houthulst, Veurne, De Panne, Nieuwpoort en Koksijde de handen in elkaar om lokaal talent in de Westhoek te promoten. Onder impuls van IJzervallei en Viertoren, twee intergemeentelijke samenwerkingen tussen verschillende gemeenten, werd het plan opgevat om op verschillende locaties en data een vrij podium te organiseren. Onder de werktitel Barst jij van IJzersterk talent? gaan ze op zoek naar de beste lokale talenten in de Westhoek”, vertelt Elke Verbeke, coördinator Vrije Tijd, Cultuur en Erfgoed.

“Alle artiesten die interesse hebben, kunnen zich kandidaat stellen voor een van de volgende genres: muziek (alle genres), podiumkunsten of beeldende kunsten. Enkel amateurkunstenaars worden toegelaten en de groep of artiest moet geregistreerd zijn bij IJzersterk Talent, waarvoor men gratis kan inschrijven. De kandidaten stellen zich op een originele manier voor via een filmpje, geluidsfragment, website, tekst of fotomateriaal… daaruit wordt een selectie gemaakt. De geselecteerden worden vervolgens uitgenodigd voor een optreden, voorstelling of expositie in een van de deelnemende gemeenten.”

Er worden ook vrije podia georganiseerd waarbij een vakkundige jury alle optredens per genre zal beoordelen. De beste artiesten geven een tweede optreden tijdens het slotevenement in CC Kruispunt in Diksmuide. De groepen die tijdens dit event als winnaar uit de bus komen, worden beloond met een passend prijzenpakket en kunnen een welverdiende wisseltrofee mee naar huis nemen. Data en plaatsen van de vrije podia: CC Kruispunt Diksmuide op 15 en 16 oktober, Club Paviljoen of OC Zonnebloem in Veurne op 29 oktober, De Boare in De Panne op 12 november, Dorpshuis in Jonkershove-Houthulst op 3 december.

Info: www.ijzersterktalent.be – info@ijzersterktalent.be – 051 97 04 07