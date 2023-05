Oostkamp is laatste halte van internationale rondreizende tentoonstelling ‘Europese Kunstontmoeting’

Oostkamp is de laatste halte van de internationale rondreizende tentoonstelling ‘Europese Kunstontmoeting’. Deze kunstontmoeting met de Oostkampse verbroederingssteden, startte in oktober vorig jaar in Bad Nauheim. Daarna reisde de tentoonstelling in november naar Bad Langensalza, in maart was ze te zien in Chaumont. Deze maand staat de tentoonstelling in het administratief centrum OostCampus Oostkamp.

Het Eurocomité en gemeente Oostkamp organiseerden naar aanleiding van deze tentoonstelling een vernissage op zaterdag 29 april in OostCampus, in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit Bad Langensalza, Ban Nauheim en Chaumont. De tentoonstelling is opgebouwd rond de werken van Pam Smart uit Buxton (UK), Judith Unfug-Henning uit Bad Langensalza (D), Barbara Heinisch uit Bad Nauheim (D), Francis Gury uit Chaumont (F) en Ann Vrielinck uit Oostkamp. Er is telkens één kunstenaar gekozen per zusterstad. Hoewel Buxton geen zusterstad is van Oostkamp, is Pam Smart uit Engeland toch opgenomen in deze tentoonstelling. Buxton is immers een zusterstad van Bad Nauheim. “De tentoonstelling is eigenlijk een logische voortzetting van twee multilaterale kunsttentoonstellingen die in 1996 van start gingen onder de titel Vormen en kleuren van Europa. Uit deze eerdere tentoonstellingen zijn verschillende bilaterale partnerschaptentoonstellingen voortgekomen en ik kan nu al verklappen dat er dit jaar opnieuw een kunstproject komt tussen Bad Langensalza en Bad Nauheim”, weet Eurocomité-voorzitter Dirk De Zutter te vertellen.

Eurocomité

In het kader van deze tentoonstelling kwamen een 25-tal buitenlandse gasten uit de zustersteden naar Oostkamp. Het was de bedoeling om na te denken over de toekomstplannen van de samenwerking, want door de coronapandemie was alles op een laag pitje komen te staan. Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan de pioniers die in de periode van 1984-85 de jumelage met Bad Nauheim gestalte hebben gegeven. De tentoonstelling is vrij te bezoeken tussen 2 en 24 mei in OostCampus in de Siemenslaan 1 tijdens de openingsuren van het onthaal. (GST)