Oostendse bouwondernemer zet moderne kunst letterlijk in de etalage in leegstaand pand

Om werk van kunstenaars zoals Panamarenko, Luc Deleu en Guillaume Bijl te bewonderen, hoef je voor een keer niet naar een museum of kunstgalerie te trekken. Bouwondernemer Xavier Van Huele kwam daarvoor met een heel origineel idee op de proppen: hij plaatste de werken in een leegstaand handelspand in het centrum.

Wie deze zomer langs de Oostende jachthaven flaneert, houdt op de hoek van de Vindictivelaan 14a en de Christinastraat best eens halt om te kijken doorheen de etalage van het leegstaand handelspand. Passanten worden er namelijk getrakteerd op een resem uitzonderlijke kunstwerken van internationale moderne kunstenaars zoals Panamarenko, Enrique Marty, Guillaume Bijl, Luc Deleu en Stephan Balkenhol.

Je kan er weliswaar niet binnenstappen, maar het pand werd voor de gelegenheid helemaal opgefrist en via het uitstalraam kan je uitgebreid de topwerken bewonderen. Het idee komt van de bekende bouwondernemer Xavier Van Huele die daarvoor samenwerkte met gerenommeerde kunstgalerijen Galery Deweer uit Otegem en Ketteleer uit Antwerpen.

Unieke samenwerking

“In het straatbeeld merk je steeds meer leegstaande handelspanden op die zowel te koop als te huur staan”, steekt Xavier Van Huele van wal. “Ook wij zijn in het bezit van zo’n pand dat wacht op een nieuwe activiteit. Omdat die soms een troosteloze aanblik bieden en wij ervan overtuigd zijn dat er wel degelijk manieren bestaan om er creatief mee om te springen, hebben we een unieke samenwerking bedacht met een totaal andere wereld, namelijk die van de kunst. Met de twee galerijen kozen we heel zorgvuldig de kunstenaars uit. Hun werken plaatsen we nu in het opgefrist pand waar iedereen ze door het uitstalraam kan zien. We zorgen meteen voor een laagdrempelig en gratis aanbod aan superieure kunst – je ziet niet iedere dag een imposante Panamarenko in Oostende – en zetten op die manier ook het pand in de kijker.”

Oproep tot navolging

Xavier Van Huele doet meteen een oproep aan collega-ondernemers. “Ik vind het een uitstekende manier om leegstaande panden op die manier in te vullen en meteen ook het straatbeeld op te fleuren. Ik hoop dat collega’s hier inspiratie in vinden. We hopen alvast dat er veel vingerafdrukken op het raam van de etalage staan zodat we weten dat de mensen volop genieten van deze prachtige kunstwerken”, besluit de ondernemer.