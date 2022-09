Oostends kunstenaar Silvio Romano exposeert loopbaan van 84 jaar

Beeldend kunstenaar, etsen en beelden, Silvio Romano, wordt 93 op 25 januari 2023. De ex-leraar plastische kunsten aan het KA Oostende (nu GO! Athena) pakt vanaf 26 september uit met een retrospectieve tentoonstelling van zijn beeldend werk in de ex-fietsenwinkel Brackx, hoek Mariakerkelaan-Torhoutsesteenweg.

Silvio Romano exposeerde in januari 2021 met groot succes zijn grafisch werk in de stedelijke bibliotheek van Oostende. “Ik hield van jongs af aan van tekenen en schilderen en heb mijn eerste ets gemaakt toen ik tien jaar oud was”, vertelt Silvio Romano, die op 25 januari 1930 in het Oostendse Schipperskwartier het levenslicht zag, als zoon van een Italiaanse papa en een Middelkerkse mama. Het gezin woonde in de Hofstraat. In 1932 verhuisde de familie Romano naar de Torhoutsesteenweg. Buurman Jules was een timmerman, die een houten blok kon omtoveren tot een kunstwerk. Vaak ging ik mee met mijn vader, die kelner was in hotel Osborne. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om wat rond te hangen in het Schipperskwartier en ging soms naar de cinema. Naast Ciné Forum was er ook Ciné Studiac, waar naast het journaal en komieksjes, ook documentaires werden vertoond. Zo maakte ik kennis met de Japanse houtsnijkunst. Ik was gepassioneerd door hun talent en begon zelf te experimenteren met triplex, olieverf, tekeningen en kleuren. De oorlogsjaren, deportatie en ziekte, legden me lam wat kunst betreft. Op het einde van de oorlog maakte ik enkele geslaagde pentekeningen met Oosterse inslag.

Bijna-doodervaring

In 1947 inspireerde de toenmalige tekenleraar aan het Koninklijk Atheneum Silvio Romano om zijn creativiteit te verhogen met fijne pentekeningen. Ik wilde tekenleraar worden. Een zware ziekte in het voorjaar van 1949, één week met 40 graden koorts en een bijna-doodervaring, konden me niet stoppen. Ondanks drie maanden studieverlies en een negatief advies van de dokter, behaalde ik toch mijn diploma in Gent voor de middenjury. Na twee jaar gestudeerd te hebben aan de verschillende afdelingen van de stadsacademie in Gent werd ik in 1951 de jongste tekenleraar van België. Na een jaar lesgeven in Veurne kwam ik naar Oostende en daar bleef ik 35 jaar lang in dienst als leraar plastische opvoeding. Tijdens mijn loopbaan ben ik verder blijven evolueren als kunstenaar met lithografie, steengravure, marmer, keramiek, kopergravure, ivoorgravure en alle vormen van graveren. Als kunstleraar kon ik me echt uitleven, maar werd ik ook afgeremd qua uitstraling. Commercieel was ik zeker niet. Met uitzondering van een groepstentoonstelling in een Oostendse tapijtzaak ben ik nooit echt naar buiten gekomen met mijn kunst. In 1983 ging ik met pensioen. Ik bleef tekenen en etsen maken en elk jaar ontwierp ik mijn eigen kerst- en nieuwjaarskaartje. Dat is nu al een unieke, zeer gevarieerde collectie. Overal in ons huis staan ook beelden. Sommige zijn nooit afgewerkt, andere wel. Elke dag leven mijn vrouw en ik tussen en met mijn kunst.”

Etsen in de bib

Silvio was heel trots toen hij, begin 2021 in de bib, voor het eerst kon uitpakken met een eerste retrospectieve tentoonstelling van zijn grafisch werk, zijn magisch realisme. “Dankzij de expo in de bib kreeg ik de smaak te pakken en ik koesterde de ambitie om ook een retrospectieve van mijn beelden te organiseren. Lucien Brackx is een vriend van mij en hij heeft zijn ex-fietsenwinkel, die ik destijds, nog met burgemeester Piers, mocht helpen inrichten, ter beschikking gesteld voor mijn expo. Er is plaats voor 25 beelden, een overzicht van 84 jaar beeldend werk in alle mogelijke materialen: hout, steen, arduin, ijzer, koper en roestvrij staal. Ik ben steeds op zoek naar experimentele uitdagingen. Mijn ambitie is altijd iets, een kunstwerk, te creëren dat alleen van mezelf is, van het begin tot de complete afwerking. Ik ben al zo oud en ik ben nog steeds op zoek naar mijn ideaal, qua vorm, massa, materiaal en inhoud. Ik zal elke dag aanwezig zijn tijdens de expo om de reacties van de aanwezigen te zien en te horen. Ik wil weten of ook anderen mijn werk mooi vinden, begrijpen. Ik wil met iedereen van gedachten wisselen, nieuwe ideeën opdoen en misschien oud-leerlingen terugzien. Ik blijf de leraar plastische opvoeding.”

Praktisch

De retrospectieve van Silvio Romano 84 jaar Beeldend werk wordt officieel geopend op vrijdag 24 september. De expo is vrij toegankelijk van maandag 26 september tot en met zaterdag 8 oktober, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zondag gesloten.