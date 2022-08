Oostendenaren brengen stille boodschap op foto-expo ‘Sandwiched’

De tijding van een sandwichman is even gevarieerd als oorverdovend stil maar toch vanzelfsprekend. Kunstfotograaf Bart Ramakers sprokkelde tientallen bordboodschappen bij evenveel Oostendenaren en kaderde ze binnen hun geprefereerd stukje stad. Nu te zien in de Nieuwe Gaanderijen en kunstgalerie CAS.

Meestal fotografeert Bart Ramakers (59) samen met zijn partner Sofie Baert in scène gezette taferelen die verwijzen naar legenden, religieuze thema’s of de kunstgeschiedenis, in een zoektocht naar een mythologie voor een nieuwe wereld.

Deze keer geen barokke ensceneringen, geen clair-obscur effecten, schaarsgeklede dames en heren en verwijzingen naar mythologie of kunstgeschiedenis die we van deze Belgische fotograaf gewoon zijn. In Sandwiched legde hij noodgedwongen alle franje af om zich op de essentie te concentreren.

“De pandemiecrisis, toen we met zijn allen noodgedwongen heel wat individuele vrijheden moesten opgeven voor het maatschappelijke goed, riep bij mij het beeld van de sandwichman op, die zijn boodschap in harde letters op een paneel vertolkt”, aldus de in Maaseik geboren curator Bart Ramakers.

Favoriete locatie

Voor deze expo bracht Bart Ramakers, samen met de dienst Vrije Tijd van de stad 40 bekende en minder bekende Oostendenaren in beeld die voor de foto even de rol van levend reclamebord op zich namen op een favoriete locatie in hun stad.

Boeiend mozaïek

Stuk voor stuk worden ze op een unieke wijze in beeld gebracht. Ze zijn telkens gesandwiched tussen twee panelen, voorzien van een slogan naar eigen keuze. Het resultaat is een boeiende mozaïek met Oostendenaren van divers pluimage, met heel uiteenlopende boodschappen voor de mensheid: een kleurrijke staalkaart gefilterd uit de meer dan 70.000 autochtonen en aangespoelden in deze kleine grootstad met meer dan 130 nationaliteiten.

Het resultaat is doorlopend te zien onder de Nieuwe Gaanderijen op de zeedijk en in CAS, Fr. Musinstraat 19, telkens op zaterdag en zondag, tot 26 september op beide locaties.

(ML)