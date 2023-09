Oostende zet Ensor in de kijker: 80 events tijdens groots Ensorjaar 2024

Tijdens het Ensorjaar zal Oostende ondergedompeld worden in de wereld van de kunstenaar met 80 activiteiten, events en expo’s. “Door iedereen te betrekken spreken we een veel breder publiek aan dan enkel de museumbezoeker”, zegt cultuurschepen Bart Plasschaert. Het Ensorjaar wordt het culturele hoogtepunt van deze legislatuur.

In 2024 is het 75 jaar geleden dat James Ensor overleed en dat resulteert in een stadsfestival waarvan de eerste activiteiten al op 2 oktober starten. Zes tentoonstellingen vormen de ruggengraat van het Ensorjaar. Dominique Savelkoul (Mu.Zee) : “Voor de expo ‘Rose, Rose, Rose à mes yeux’ focussen we op James Ensor en het stilleven. Voor het eerst concentreren we ons op een genre dat heel belangrijk was in het werk van Ensor. We plaatsen het in een context van het stilleven in België tussen 1830 en 1930. We tonen meer dan 50 stillevens van Ensor en 20 tekeningen uit onze eigen collectie en bruiklenen van over heel Europa in combinatie met werk van anderen. We verwachten minstens 50.000 bezoekers voor de expo die opent op 16 december.” Andere tentoonstellingen zijn er in het Fort Napoleon (Grote Kunst voor Kleine Kenners) en de Venetiaanse Gaanderijen (Oostende, Ensors denkbeeldige paradijs). Xavier Tricot is curator van drie expo’s in het Ensorhuis over de zelfportretten (voorjaar), de Intrede van Christus in Brussel (zomer) en satire, parodie en pastiche in het wrek van Ensor (najaar 2024). “De Intrede is het internationale meesterwerk maar is sinds 1987 in het Getty-museum en zal nooit meer terugkomen. Een kopie en het grote wandtapijt zullen wel geëxposeerd worden Xavier Tricot schreef er een boek over en zal veel details duiden”, luidt het.

Voor iedereen

“Slechts 8 procent van de bevolking gaat naar een museum. En in tegenstelling tot Antwerpen zetten we in het Ensorjaar breder in dan enkel expo’s”, zegt cultuurschepen Bart Plasschaert. “Er was een brede oproep naar alle organisaties. 80 projecten werden weerhouden en ik ben blij dat 30 van de 100 Oostendse culturele verenigingen deelnemen. Het middenveld en de scholen zijn mee en daardoor zullen we een breder publiek aanspreken. Het zou mooi zijn dat we op 22 september 2024, als we de fakkel doorgeven aan Antwerpen, kunnen besluiten dat elke Oostendenaar in aanraking kwam met Ensor en iets beter weet wie hij was. Op 9 indoorlocaties en galerijen zijn er tentoonstellingen. Ensor zal ook zichtbaar zijn op 8 publieke plaatsen zoals het Stationsplein waar groot kunstwerk komt waar men doorheen zal kunnen wandelen. The Crystal Ship zal dan weer de figuren uit ‘De Baden van Oostende’ aanbrengen op meer dan 50 gevels. De miniatuurfiguren vormen samen een parcours en met een QR-spel wordt de deelnemer uitgedaagd om ze alle te spotten.

Er zijn verder 9 muziek- en podiumproducties in Kursaal, Mu.Zee, kerken, De Grote Post en het Marionettentheater. Serge Feys en acteur Dries Vanhegen werken samen aan ‘Ensor is zot’ waarin ze Ensor als artiest in een dramatisch verhaal belichten. “De première is in De Grote Post, we maken ook een voorstelling voor scholen, spelen op Theater aan Zee en trekken nadien op tourneé met het stuk”, zegt Dries Vanhegen. Ook het Ensorinstituut (project rond badkarren) en de scholen van Bewonderwijs en Beaufort doen mee. Deze laatste dompelen 23 basisscholen onder in een Ensorbad met als doel alle leerlingen te laten kennismaken met Ensor.

Verrast

“De creativiteit heeft me verrast en de projecten lijken ook niet op elkaar”, zegt intendant Wim Vanseveren. “Handel en horeca participeren met een kunstroute in etalages. Er werden ook 30.000 draagtassen gemaakt. Een opvallend project is dat van de klok waarmee we vanaf 2 oktober aftellen tot de start van het Ensorjaar op 16 december. Het mocht geen traditionele klok worden en daarom zal elke dag om 11 uur in het Ensorhuis een nieuwe zandloper gedraaid worden. De burgemeester start en elke dag draait iemand anders tijdens een ceremonie de aftelklok.” De intendant verwacht een grote opkomst : “Alleen voor de 6 expo’s verwachten we 150.000 bezoekers.”