Oostende verwacht miljoenste bezoeker voor zevende editie van The Crystal Ship

Vanaf 28 maart gaat in Oostende de zevende editie van het kunstenfestival The Crystal Ship van start. Twaalf nieuwe artiesten zullen hun werk toevoegen aan de reeds zestig muurschilderijen en kunstinstallaties in de stad. “Wij hopen om op deze editie onze miljoenste bezoeker aan het festival te verwelkomen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD.

Het grootste gratis kunstenfestival in zijn genre in Europa: Oostende is niet bepaald bescheiden in het promoten van The Crystal Ship. Curator Bjorn Van Poucke zocht en vond elf internationale en een nationale artiest om het reeds bestaand aanbod aan murals uit te breiden. Die nieuwe creaties vervoegen telkens de kunstwerken van eerdere edities. Dat brengt het aantal op 72 en die vormen samen een gratis kunstenparcours doorheen de stad.

“We zijn heel blij dat we dit jaar opnieuw een editie kunnen brengen voor en tijdens de paasvakantie”, zegt Bjorn Van Poucke. “Alle artiesten starten tijdens de eerste week van de vakantie, wat betekent dat bezoekers al van 28 maart de eerste kunstenaars aan het werk kunnen zien. We zijn er trouwens opnieuw in geslaagd om tal van klinkende namen van over de hele wereld naar Oostende te krijgen. Zo is bijvoorbeeld de van oorsprong Oekraïense Maya Hayuk zonder overdrijven street art royalty. Haar werk op het Ensorinstituut zal bovendien een steunbetoon zijn aan het fel belegerde land.”

Openluchtmuseum

Burgemeester Bart Tommelein hoopt tijdens deze zevende editie de miljoenste bezoeker te mogen verwelkomen. “Sinds de start van The Crystal Ship hebben al honderdduizenden bezoekers de wandeling en de fietsroute langs deze unieke kunstwerken gevolgd. Het is met voorsprong de meeste gestelde vraag bij de balie van Toerisme Oostende. En dat heeft zo zijn redenen, want dit event is zonder twijfel het meest toegankelijke openluchtmuseum, waarvan de collectie trouwens jaarlijks aangevuld wordt.”

Aan de hand van een praktisch plan, vanaf 28 maart verkrijgbaar bij Toerisme Oostende, kan je een duidelijk overzicht krijgen van alle kunstenaars en locaties. De route zal ook digitaal verkrijgbaar zijn en er bestaat eveneens een handige applicatie ‘StreetArtOostende’ die je gratis langs alle werken loodst.

Painting Nights

De editie biedt bovendien een leuke extra. “Inderdaad, op 9 april kunnen bezoekers ook zelf de handen uit de mouwen steken”, voegt schepen Bart Plasschaert (CD&V) toe. “In samenwerking met Kunstwerkt wordt meteen een zevende editie van Painting Nights georganiseerd in de tuin van de Koninklijke Villa. Er staan vijftig schilderezels en onder begeleiding van Inigo Sesma, de Spaanse schilder die tijdens The Crytal Ship een muur voor zijn rekening neemt, kunnen deelnemers schilderen tot ze de zon zien zakken. Er zijn hiervoor nog enkele plaatsen beschikbaar.”