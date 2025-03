Oostende onthult de line-up van street art-festival The Crystal Ship

Bereid je voor op een visueel spektakel dat de grenzen van street art verlegt en liefhebbers van over de hele wereld naar Oostende zal lokken. Van 31 maart tot 12 april 2025 overtreft The Crystal Ship zichzelf opnieuw: kunstenaars van wereldklasse transformeren de stad in een gigantisch openluchtmuseum dat volledig gratis te bewonderen is.

Na deze editie telt Oostende maar liefst 91 monumentale kunstwerken, waarmee de stad haar status als een van de belangrijkste street art-bestemmingen in Europa verder verstevigt. Naast de monumentale muurschilderingen brengen de kunstenaars van deze editie, in samenwerking met OEVER.GALLERY, ook bestaand kleiner werk. The Crystal Ship blijft groeien en evolueren, met een kunstenparcours dat Oostende omtovert tot een inspirerend canvas van wereldniveau.

Het kunstenfestival The Crystal Ship vindt sinds 2016 jaarlijks plaats in Oostende. Internationale en nationale street artists creëren er muurschilderingen met de stad als canvas. De nieuwe creaties worden telkens toegevoegd aan de kunstwerken van eerdere edities en vormen zo een (gratis) kunstenparcours doorheen de stad – constant in evolutie. Dit jaar wist Oostende absolute wereldtoppers te strikken, met onder andere BELIN (ES), Fanakapan (UK), Ben Johnston (CA), JDL (NL), Super A (NL) en Lindert Steegen (BE), die ook het campagnebeeld voor deze negende editie creëerde. Het krachtige thema ‘Change’ loopt als een rode draad door alle creaties en geeft het festival extra impact.

Open Call

Het thema Change vormt dit jaar de rode draad in alle werken. Niet alleen het thema roept om verandering, ook de vorm van The Crystal Ship werd aangepakt. Zo zal het festival jaarlijks een open call lanceren om artiesten die misschien nog niet op de radar staan de kans te geven om deel te nemen aan het prestigieuze festival. Dit jaar krijgen Erb Mon, Daniela Guerreiro en Megan Oldhues door de open call hun kans om dit jaar deel te nemen.

“The Crystal Ship is intussen een vaste waarde geworden in onze stad en trekt een bijzonder breed publiek aan,” zegt Niko Geldhof, schepen voor toerisme en vervangend schepen voor cultuur. “Oostende is het ganse jaar door een cultuurstad, en dit kunstenfestival speelt een belangrijke rol in het verbinden van onze wijken en inwoners via kunst in de openbare ruimte. We merken telkens opnieuw het enorme enthousiasme van de Oostendenaars en de bezoekers, die straks opnieuw op ontdekkingstocht gaan door de stad. Met honderdduizenden bezoekers is The Crystal Ship niet alleen een artistiek hoogtepunt, maar ook een belangrijke troef voor Oostende als toeristische bestemming. Bovendien geven we de kunstenaars de artistieke vrijheid om het thema ‘Change’ op hun eigen manier te interpreteren, wat straks zorgt voor verrassende en inspirerende werken.”

Line-up

Dit jaar verwelkomt The Crystal Ship een indrukwekkende groep kunstenaars uit binnen- en buitenland. De line-up van 2025 bestaat uit:

• JDL (NL) – Guldensporenlaan 2

• Fanakapan (UK) – Zandvoordestraat 501

• Lindert Steegen (BE) – Ooststraat 29

• BELIN (ES) – Nieuwpoortsesteenweg 665

• Yessiow (ID) – Sergeant de Bruynestraat 59

• Ben Johnston (CA) – Ieperstraat 5

• Anetta Lukjanova (FI) – Stenenstraat 2

• Super A (NL) – Stationsstraat 216

• Erb Mon (ES) – Torhoutsesteenweg 64

• Daniela Guerreiro (PT) – Thomas van Loostraat 75

• Megan Oldhues (CA) – Vrijheidstraat 63

• Vynck1 (BE) – Sergeant De Bruynestraat 32

• Keya Tama (ZA) – Overvloedstraat 88

