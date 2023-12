Oostende is kunstgalerie rijker

In Oostende zijn ze een kunstgalerie rijker: in de Hertstraat opende valerie_troost de deuren.

In 2010 startte galeriste Veerle Wenes, opgeleid tot architect, in het Antwerpse stadscentrum met valerie_traan. Op vandaag focust de galerie zich voornamelijk op beeldende kunst. “De relaties tussen kunst, architectuur en het alledaagse, tussen het esthetische enerzijds en de verhalen, betekenissen, interacties en fricties die een maatschappij vormen anderzijds, blijven de leidraden van het galerieprogramma”, klinkt het. En nu opent in Oostende dus een nieuwe galerie, valerie_troost. Curator wordt Frank Maes. Hij is ook artistiek leider van Emergent, een coöperatieve galerie in Veurne. Hij werkte als curator in het SMAK en in Netwerk Aalst, doceerde in School of Arts (Gent) en LUCA School of Arts (Brussel). “valerie_troost gallery besteedt bijzondere aandacht aan relaties die het kunstwerk aangaat met de ruimtelijke context waarin het getoond wordt, en met de mensen en de dingen waarmee het die ruimte deelt.”

Duotentoonstelling

Momenteel loopt een duotentoonstelling met werken van Charl van Ark en Sine Van Menxel. Van Ark maakt schilderijen waarin de huid van het schilderij cruciaal is, en de wijze waarop de beleving van ruimte en licht in het werk een neerslag vinden. Sine Van Menxel beoefent een heel specifieke soort analoge fotografie. De galerie is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. (TVA)

Info: www.valerietraan.be.